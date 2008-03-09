کشف یک لایه جدید نفتی در میدان آزادگان/ تعیین تکلیف میدان گازی فارسی در 2 هفته آینده

سید محمود محدث در گفتگو با مهر کشف لایه جدید نفتی در میدان آزادگان را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: این پنجمین لایه کشف شده در میدان عظیم آزادگان با نام ایلام است که در شمالی ترین قسمت میدان آزادگان کشف شده است.



وی حجم نفت درجای این لایه نفتی را 2 میلیارد و 200 میلیون بشکه اعلام کرد و گفت: 10 درصد این میزان قابل استحصال است و مجموعا 220 میلیون بشکه نفت قابل تولید این میدان در مرحله اولیه خواهد بود.



به گفته محدث یک لایه نفتی دیگر نیز چندی پیش در این منطقه کشف شده بود که حجم نفت در جای اولیه آن 2/2 میلیارد بشکه تخمین زده می شود.



وی کشف این لایه نفتی را در شرایط سخت برای کشور غرور آفرین خواند و خاطرنشان کرد: در 6 ماه آینده عملیات حفاری در جنوب میدان آزادگان برای کشف عمیق ترین لایه این میدان آغاز می شود.



محدث افزود: برنامه عملیات حفاری این لایه عظیم نفتی آغاز شده و منتظر تعیین محل برای انتقال دکل حفاری به محل عملیات هستیم.

وی در ادامه از اعلام وضعیت میدان فارسی در 2 هفته آینده خبر داد. محدث با بیان اینکه در قرارداد با شرکت ONGC هند پیش بینی شده بود که اگر این شرکت بتواند یک میدان با موقعیت حفاری کشف کند می تواند برای توسعه آن اقدام نماید.

مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت با بیان اینکه به نظر می رسد این میدان با وجود حجم مناسب ذخایر گاز تجاری باشد، اظهار داشت: همزمان مذاکراتی را با شرکت هندی برای توسعه این میدان آغاز کرده ایم که نتایج آن تا 3 هفته آینده مشخص خواهد شد.



محدث از وجود متقاضیان دیگری برای توسعه این میدان خبر داد، اما از ذکر نام این شرکتهای خارجی خودداری کرد.