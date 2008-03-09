مسافران نوروزی در مصرف مواد غذایی نکات بهداشتی را رعایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دانشگاه علوم پزشکی ایران با توجه به شروع فصل بهار و آغاز مسافرت های نوروزی از شهروندان گرامی درخواست نمود تا نکات بهداشتی ذیل را در مورد مواد غذایی بین راهی رعایت نمایند:

- مسافران نوروزی ترجیحا از مصرف غذاهای بین راهی پرهیز کنند.

- استفاده از کنسروها می تواند مطمئن ترین غذا در طول سفر باشند ولی بهتر است کنسرو ماهی و لوبیا را حتما 20 دقیقه در دمای جوش حرارت دهند و در مورد مصرف کنسرو هم باید دقت شود که کنسروها فرورفته، برآمده، زنگ زده و تاریخ انقضاء گذشته نباشند.

- ترجیحا از مصرف غذاهای فست فود خودداری شود به دلیل اینکه دارای چربی و انرژی زیادی می باشند و دیگر اینکه ممکن است اینگونه غذاها به دلیل مواد پیرامونی مثل گوجه، خیارشور یا سالاد و همچنین کاهویی که در داخل آن استفاده می شود آلودگی های زیادی را به بدن فرد منتقل کنند.

- مسافران از مصرف سالاد و سبزیجات در رستورانهای بین راهی حتما خودداری کنند زیرا اکثر این سبزیجات آلوده به میکروبی به نام "اشرشیاکلی" می باشد، بنابراین ممکن است در اثر شست شوی نادرست این میکروب به بدن انسان منتقل و باعث ایجاد اسهال شود ، پس بهتر است از مصرف سبزیجات و سالاد در رستورانهای بین راهی پرهیز شود.

- توصه می شود مسافران جدا از مصرف آبهای آشامیدنی بین راهی خودداری کنند و حتما از بطری های آب معدنی استفاده نمایند.

- همچنین از مصرف لبنیات محلی در بین راه خودداری شود، پنیر، ماست و شیر محلی توصیه نمی شود چون معمولا شیر این مواد غذایی جوشیده نیست و می تواند آکنده از میکروارگانیسم هایی باشد که فرد را دچار مشکلات خاصی کنند.

- مصرف دوغ، ماست و آب لیموی تازه در کنار غذا می تواند احتمال مسمومیت ها و آزردگی های سیستم گوارش را در طول سفر به حداقل برساند و همچنین مصرف شیرینی جات را معدود کنند به خصوص شیرینی جات روغنی و همچنین نان های خامه ای و شیرینی های تر مصرف نشود.

- توصیه می شود ترجیحا در هنگام سفر از مغزهای گیاهی خام از قبیل، پسته، بادام، فندق و ... استفاده شود.