برگزاری آزمون آیلتس توسط سازمان سنجش از سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول پور عباس امروز در نشست مطبوعاتی در سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمونهای جدید توسط سازمان سنجش در سال آینده خبر داد و گفت: آزمون آیلتس در ماه های اخیر دچار مشکلاتی شد به طوری که تعداد داوطلبان زیاد اما ظرفیت ایجاد شده کم بود. این آزمون تاکنون تنها توسط وزارت علوم از طریق کمپانی در استرالیا برگزار می شد که از این پس سازمان سنجش نیز یکی از متولیان این آزمون خواهد بود.

رئیس سازمان سنجش گفت: دانشگاه بین المللی چابهار به عنوان رابط سازمان سنجش و کالج لندن مجوز دریافت کرده است و از ماه اول سال 87 اولین دوره آزمون آیلتس توسط سازمان سنجش برگزار می شود. این آزمون هر ماه با شرکت 800 نفر تا شش ماه برنامه ریزی شده است و پس از آن برای ایجاد ظرفیت های بیشتر تلاش خواهیم کرد.

وی با اشاره به یکی از مشکلات برگزاری این آزمون در کشور افزود: با توجه به اینکه برگزاری این آزمون به صورت شفاهی و کتبی است و باید در زمان برگزاری ممتحنین حضور داشته باشند، تربیت ممتحنین برای برگزاری آیلتس یکی از مشکلاتی است که در کشور با آن مواجه هستیم از این رو در شش ماه اول برگزاری آزمون از ممتحنین خارج از کشور به میزبانی سازمان سنجش استفاده می کنیم.

برگزاری آزمون تیسول برای اولین بار در کشور

پورعباس اضافه کرد: برای رفع مشکل در نظر داریم همزمان با آزمون آیلتس، آزمون تیسول را نیز که ویژه ممتحنین است، برگزار کنیم. این آزمون می تواند برای ممتحنین آزمون آیلتس مجوز صادر کند تا در این زمینه به خودکفایی برسیم و از ممتحنین داخلی استفاده کنیم.

220 هزار تومان ؛ هزینه شرکت در آزمون آیلتس

وی در خصوص هزینه ثبت نام آزمون آیلتس سازمان سنجش و تفاوت آن با آزمون آیلتس وزارت علوم گفت: قرارداد وزارت علوم برای برگزاری این آزمون هزینه های کمتری را در بر دارد اما از آنجا که قرارداد سازمان سنجش با کشور انگلستان است و ما به شکل ساب سنتر عمل می کنیم هزینه ثبت نام 220 هزار تومان برای هر آزمون پیش بینی شده است که 60 هزار تومان از آزمون وزارت علوم گران تر است.

زمان و نحوه ثبت نام در آزمون آیلتس

رئیس سازمان سنجش فردا را اولین روز ثبت نام در آزمون آیلتس عنوان کرد و در مورد برخی شرایط ثبت نام این آزمون اضافه کرد: داوطلبان این آزمون باید پس از پر کردن فرم ثبت نام به صورت اینترنتی و دریافت رسید از فرم و رسید ثبت نام پرینت تهیه کنند و این پرینت را با خود در جلسه آزمون به همراه داشته باشند. همچنین همراه داشتن دو کارت شناسایی (شناسنامه، پاسپورت یا کارت ملی) در جلسه آزمون ضروری است.

وی با بیان اینکه محل برگزاری آزمون آیلتس در تهران است، گفت: این آزمون در حال حاضر در دانشگاه تهران برگزار می شود و پس از مدتی با گسترش بیشتر در سایر شهرستانها و دانشگاهها برگزار خواهد شد.