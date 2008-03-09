ولیعهد عربستان دوشنبه راهی قطر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های منطقه، سلطان بن عبدالعزیز در جریان دیدار خود از قطر که سه روز به طول خواهد انجامید؛ در مورد اوضاع منطقه، جهان عرب و روابط دوجانبه با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی رایزنی خواهد کرد.



لازم به ذکر است از زمان تیرگی روابط میان دو کشور از اواخر سال 2001 تاکنون، این نخستین بار است که یک مسئول سعودی به قطر سفر می کند.



عربستان سعودی در راستای بهبود روابط با قطر، احمد قحطانی را به عنوان سفیر این کشور در دوحه منصوب کرد. این سفیر دو روز پیش وارد قطر شد.



به گزارش مهر، روابط میان عربستان و قطر طی چند سال اخیر به تیرگی گراییده بود به طوری که مقامهای دو کشورتنها در دیدارهای منطقه ای به ویژه در چارچوب نشستهای شورای همکاری خلیج فارس با یکدیگر دیدار می کردند.



عربستان سعودی در سال 2002 در پی انتقاد شدید شبکه الجزیره قطر از خاندان سلطنتی آل سعود، سفیر خود در دوحه را فرا خواند و از آن زمان تا کنون سفیری را در قطر به کار نگمارده است.



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