به گزارش خبرنگار مهر، لس آنجلس تایمز اعلام کرد او فیلمنامه درام پلیسی "شهر عریان" را به اتفاق آلبرت مالتس نوشت که یکی از 10 نفر فهرست سیاه هالیوود بود که در عصر مککارتی حاضر نشدند در کمیته مبارزه با فعالیتهای ضدآمریکایی سنا آمریکا شهادت بدهند.
بری فیتسجرالد و دان تیلر در صحنهای از فیلم "شهر عریان"
بری فیتسجرالد و دان تیلر در درام تلخ و تکاندهنده "شهر عریان" نقش دو کارآگاه دایره جنایی نیویورک را بازی میکنند که ماموریت دارند درباره قتل دختری جوان تحقیق کنند. فیلم با این جمله بسیار معروف تمام میشود: "شهر عریان هشت میلیون قصه دارد که این یکی از آنها است." از "شهر عریان" به عنوان یکی از بهترین فیلمهای جولز داسن و یکی از بهترین فیلمهای پلیسی سینمای آمریکا یاد میشود.
والد که خود در بروکلین زندگی میکرد پیش از نوشتن فیلمنامه کار تعدادی از کارآگاهان بخش جنایی در نیویورک را زیر نظر گرفت. والد پارسال درباره این فیلم به هالیوود ریپورتر گفت: "تا پیش از "شهر عریان" هیچکس فیلمی نساخته بود که قهرمان واقعی آن یک کارآگاه پلیس سختکوش نظیر کسانی باشد که در بروکلین میشناختم. ما میدانستیم یک ژانر جدید با مضمون روش کاری پلیس میسازیم."
"شهر عریان" جدا از نامزدی اسکار برای والد، برنده دو اسکار بهترین تدوین و فیلمبرداری شد و یک مجموعه تلویزیونی محبوب به همین نام نیز به همراه داشت که از 1958 تا 1963 روی آنتن رفت و همین طور زمینهساز تولید دنبالههای دیگر شد.
لئونارد مالتین، منتقد و مورخ سینما روز جمعه به لس آنجلس تایمز گفت: "فیلمهای پلیسی که امروز در تلویزیون میبینیم، تا حد زیادی از آن فیلم میآید. آن زمان رهایی از تصویر باشکوهی که هالیوود از دنیای حل جنایت ترسیم میکرد چیزی نوظهور بود. "شهر عریان" خود را از دست کارآگاهان خصوصی فریبنده و خوش رنگ و لعاب رها کرد و به فعالیتهای روزانه و این جهانی ماموران پلیس پرداخت."
مالوین دانیل والد سال 1917 به دنیا آمد و راه برادرش بزرگترش جری را دنبال کرد که سالهای 1930 در هالیوود فیلمنامه مینوشت و بعدها تهیهکنندهای معروف شد. مالوین پس از آنکه سال 1936 از کالج بروکلین دانشآموخته شد، به غرب آمریکا رفت و نوشتن را آغاز کرد. با آغاز جنگ جهانی دوم او در نیروی هوایی ارتش ثبتنام کرد و در اولین واحد فیلم استودیو قدیمی هال روچ در کالور سیتی مشغول کار شد. او به عنوان نویسنده در بیش از 30 فیلم نظامی کار کرد.
با پایان جنگ والد به کار خود در سینما و بعدها تلویزیون ادامه داد. او سالها نیز در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی فیلمنامهنویسی درس میداد و مطالب و مقالههای مختلف درباره تاریخ سینما می نوشت. والد سال 1980 پس از نوشتن فیلمنامه فیلم تلویزیونی "افسانه اسلیپی هالو" از دنیای سینما و تلویزیون کنارهگیری کرد.
او که حدود 60 اثر در کارنامه دارد، در سینما و تلویزیون با فیلمسازانی مانند رابرت آلتمن، باد بوتیچر، جان فرانکنهایمر، هنری هاتاوی، سیدنی لومت، لوئیس مایلستون و رابرت مالیگان کار کرد. "پشت درهای قفل" 1948، "گذشته تاریک" 1948، "مردی در آتش" 1957 و "آل کاپون" 1959 از دیگر فیلمهای اوست.
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