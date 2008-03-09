لیگ قهرمانان ویترین ماست / برای کسب پیروزی به کویت می رویم

مدافع تیم فوتبال سایپا تهران با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تیم ما گرچه پس از بازی مقابل ملوان تمرینات خوبی را پشت سرنگذاشته است و نتوانستیم آنطور که باید و شاید تمرین کنیم اما تیم در آمادگی کامل به سر می برد و مهیاست تا شروع خوبی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا داشته باشد.

وی در ادامه از انگیزه و روحیه بالای بازیکنان تیم فوتبال سایپا یاد کرد و گفت: حریف ما یکی از بهترین تیم های کویت است که علاوه بر در اختیار داشتن سرمربی تیم ملی کویت، هفت نفر از بازیکنان ملی پوش این کشور را نیز در ترکیب خود دارد.

برجلو خاطرنشان کرد: هدف ما در این بازی خارج از کسب سه امتیاز است و اینکه بتوانیم شروعی مقتدرانه در لیگ قهرمانان آسیا داشته باشیم. تیم ما از حریف کویتی چیزی کم ندارد و می توانیم با اتکا به توانایی های خود به آنچه استحقاقش را داریم، دست یابیم.

وی حضور علی دایی در راس کادر فنی تیم فوتبال سایپا را نقطه قوت این تیم خواند و گفت: سایپا گرچه برای نخستین بار حضور در لیگ قهرمانان آسیا را تجربه می کند اما در ترکیب اصلی تیم هستند بازیکنانی که تجربه بازی در این سطح از مسابقات آسیایی را دارند. علاوه بر این بازیکنی در سایپا بازی می کند که جز بازیکنان تاثیرگذار تیم ملی بوده اند که همین مسئله وزن تجربی تیم ما را سنگین تر می کند.

مدافع تیم فوتبال سایپا تهران مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را ویترینی برای نشان دادن توانایی های خود و دیگر بازیکنان سایپا خواند و گفت: انگیزه زیادی برای حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا داریم. در این مسابقات می توانیم توانایی های خود را نشان دهیم و ضمن جبران ناکامی های نیم فصل نخست لیگ برتر این را به اثبات برسانیم که شروع نه چندان خوب سایپا در فصل جاری یک اتفاق بوده است.

برجلو با ابراز امیدواری از اینکه تیم فوتبال سایپا را در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا همراهی کند، افزود: نمی دانم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا جز نفرات اصلی تیم خواهم بود یا خیر. در عین حال اگر جایی در ترکیب اصلی تیم داشتم نهایت تلاش خود را به کار می گیرم تا مهره ای مثمرثمر برای سایپا باشم در غیر این صورت از بیرون زمین برای تیم آرزوی موفقیت می کنم.