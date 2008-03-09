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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۱۹

نمایش مستند " آخرین بخشی" در خانه هنرمندان

نمایش مستند " آخرین بخشی" در خانه هنرمندان

فیلم مستند "آخرین بخشی " به کارگردانی فرشاد فدائیان با نگاهی به زندگی و آثار حاج قربان سلیمانی روز سه شنبه 21 اسفندماه ساعت 18 در خانه هنرمندان نمایش داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ،"آخرین بخشی" روایت زندگی و هم صحبتی فیلمساز با حاج قربان سلیمانی واپسین بازمانده و آخرین نسل از راویان سنت بخشی گری در موسیقی شمال خراسان است این فیلم در سال 1382 ساخته شده است.

فرشاد فدائیان فیلمساز در توضیح این فیلم مستند گفت : حاج قربان سلیمانی معروف به بخشی کسی است که دوتار می نوازد ،می سراید ،می خواند و حاج قربان در این فیلم مستند از شاگردی خود نزد استادان موسیقی ترکی غلامحسین بخشی جعفر آبادی ،حاج محمد بخشی قیطانی و عوض بخشی و خاطراتش از یادگیری دوتار و خوانندگی می گوید.  

لازم به ذکر است حاج قربان سلیمانی حدود پنج ماه پیش بر اثر عارضه سرما خوردگی دچار ضعف بدنی شد و به علت عدم توجه به بیماری اش سرماخوردگی مبدل به ذات الریه شده و عاقبت روز 1 بهمن ماه سال جاری جان به جان آفرین تسلیم کرد.

کد مطلب 651607

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