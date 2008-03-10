افشار در این باره به خبرنگار مهر گفت: "همزمان با تصویربرداری خودم همراه الیکا رضایی مشغول تدوین "بجا مانده" هستیم تا ایام نوروز از شبکه تهران پخش شود. تاکنون کار در لوکیشنهای جاده قم و مهرشهر کرج را به پایان رساندهایم و در تهران مشغول ضبط ادامه فیلم 90 دقیقهای "بجا مانده" هستیم."
برزو ارجمند، مریم کاویانی، چنگیز وثوقی، حسین سحرخیز، سعدی افشار و ... بازیگران فیلم هستند و داستان آن درباره جوانی ثروتمند به نام رامین است که قصد دارد با کیانا ازدواج کند. رامین تصادف میکند و بیهوش میشود. او در این عالم مردی نورانی را میبیند که خود را نماینده ملکالموت میخواند، اما او نمیخواهد این مطلب را بپذیرد.
از عوامل پروژه "بجا مانده" میتوان به بهادر اسدی تهیهکننده، نادر رضایی مجری طرح، مهدی مجدوزیری مدیر تصویربرداری، اشکان عسگری طراح گریم، سعید ابراهیمیفر و امید قاسمی نویسندگان، علی شیرمحمدی طراح صحنه و لباس و طهورا ابوالقاسمی مدیر تولید اشاره کرد.
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