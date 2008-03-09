انتظارات از تبصره 13 بیش از عملکرد آن است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو پس از پایان جلسه غیر علنی امروز شورا با حضور در جمع خبرنگاران ضمن بیان مباحث مطرح شده در این جلسه به سئوالات آنها پاسخ گفت.

وی در خصوص عملکرد ستاد تبصره 13 در حوزه حمل و نقل ، خاطر نشان کرد: من از ستاد تبصره 13 تشکری نکرده ام و تنها گفته ام که این ستاد به بخشی از تعهدات خود عمل کرده است.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر تصریح کرد: بر اساس قانون، ستاد تبصره 13 موظف است که حدود 85 درصد بهای هر اتوبوس شهری را بپردازد ولی معتقدم با توجه به عملکرد این ستاد، باید در آینده بیشتر وارد میدان شود که در غیر این صورت اوضاع به همین صورت باقی ماند.

سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه دولتها در اکثر کشورهای جهان به حمل و نقل عمومی کمک می کنند و سوبسید می پردازند، افزود: در بیش از 90 درصد کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه ، دولت ها در زمینه حمل و نقل عمومی سوبسید پرداخت می کنند تا مردم نیز بیشتر از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

دانشجو همچنین تصریح کرد: در حال حاضر شهروندان در استفاده از خودروی شخصی، تمایل بیشتری دارند در حالیکه باید با حمایت از حمل و نقل عمومی فضای منطقی بر عکسی را در این زمینه ایجاد کرد.

وی همچنین در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورا،گفت: فرمانداری تهران نسبت به برخی بندهای بودجه 87 شهرداری اعتراضاتی را مطرح کرده بود که اعضای شورا پاسخ لازم در این خصوص را تهیه و ارسال کردند.

سخنگوی شورا همچنین یادآور شد: در جلسه امروز عضویت نصراله کاشانی معاون شهرسازی و معاون شهرداری به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری به تصویب اعضا رسید.