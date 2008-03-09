به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تامیز هندوستان، این لایحه فردا دوشنبه 20 اسفند ماه توسط دولت لغو می‌‌شود. در صورت تصویب این اصلاحیه تغییر دین میان فرقه‌های مختلف آئین هندوئیسم، بودیسم وجینیسم به‌سادگی صورت می‌گرفت.اما تحلیل‌گران اظهار می‌دارند که دولت نباید بر مورد تغییر مذهب میان شیعه و سنی و کاتولیک و پروتستان دخالت کند. به همین نحو همین معیارها هم برای هندوئیسم ، بودیسم و جینیسم وجود دارند اما این اصلاحیه اظهار داشته است که بودیسم و جینیسم بخشهای از هندوئیسم هستند.

اگر این اصلاحیه تصویب می‌شد فردی که می‌خواست از فرقه‌ای به فرقه دیگر تغییر مذهب دهند به‌سادگی و بدون کسب مجوز از مقامات اقدام می‌کرد. به دنبال مطرح‌شدن این لایحه در مجلس ایالتی اضطراب عمومی در سطح ملی طرح شد و پیروان جین و همچنین سایر ادیان اعتراض کرده و اظهار داشتند که این لایحه نقص ماده 25 قانون اساسی محسوب می‌شود.

فرماندار گجرات این لایحه را ماه آگوست سال گذشته میلادی پس از بررسی به مجلس ارجاع داد. دولت نیز تصمیم گرفته است که این اصلاحیه را مورد تصویب قرار ندهند، اما قانون اصلی آزادی دینی مبنی بر کسب اجازه از مقامات برای تغییر مذهبی و دینی به قوت خود باقی است.