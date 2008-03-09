وتوی لایحه ممنوعیت شکنجه ؛ میراث شوم بوش

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه نیویورک تایمز نوشت: " جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته میراث باقیمانده از خود را در تلاش برای ( گسترش) اختیارات اجرایی و با نام جنگ علیه تروریسم، هر چه بیشتر تقویت کرد. او از حق وتوی خود برای مقابله با تلاش کنگره در جهت محدود کردن حوزه عمل سیا ( سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) در استفاده از تکنیکهای سخت بازجویی از مظنونان تروریستی استفاده کرد.



نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: بوش لایحه ای را وتو کرد که صراحتا مانع از آن می شود که سیا از متدهای سخت بازجویی از جمله " غرق مصنوعی" استفاده کند؛ تکنیکی که مورد انتقاد شدید در داخل و خارج آمریکا قرار گرفته است. بسیاری از این تکنیکها از سوی سازمانهای نظامی و اجرای قانون ممنوع شده است.



در ادامه این مطلب آمده است: این وتو منازعه بوش با دموکراتها در کنگره آمریکا را بر سر مسائلی که میراث باقیمانده از وی محسوب می شوند، افزایش می دهد. در حالی که دوران ریاست جمهوری وی رو به پایان است، او این مسئله را روشن کرده که نمی خواهد در برابر این مسئله یا دیگر مسائل مورد منازعه با دموکراتها از جنگ عراق گرفته تا دیگر مسائل سر خم کند.



نویسنده افزوده است: بوش وتوی این لایحه را در نطق رادیویی خود اعلام و از برنامه بازجویی به شکلی قاطعانه دفاع کرد؛ برنامه ای که موجبات انتقاد منتقدان را فراهم آورده که نه تنها قبلا اجازه شکنجه را می داده ، بلکه از انجام آن در آینده جلوگیری نمی کند.



به عقیده نویسنده، این وتوی بوش - که نهمین وتوی وی در دوره ریاست جمهوریش به شمار می رود و در واقع هشتمین وتوی وی از زمان روی کار آمدن دموکراتها طی 10 ماه گذشته است- بر تصمیم و اراده وی در جهت حفظ بسیاری از میراثهای اجرایی باقی مانده از دولت وی که با نام مبارزه با تروریسم ادعای آن را داشته، صحه می گذارد.



نیویورک تایمز افزوده است: بوش با کنگره بر سر گسترش اختیارات تحت قانون استراق سمع اطلاعات خارجی آمریکا و همچنین عمق تعهدات امنیتی آمریکا به عراق در حال نزاع است. دموکراتها از این وتو به شدت انتقاد کردند.

"هری رید" رهبر اکثریت سنای آمریکا گفت که بوش به پند و توصیه فرماندهان نظامی از جمله "دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان آمریکایی درعراق توجهی نکرده است. پتریوس گفته بود که تاکنیکهای بازجویی ارتش موثر است و استفاده از هر گونه تاکتیک دیگری می تواند خطراتی برای هر یک از زندانیان جنگی آمریکا در آینده ایجاد کند.