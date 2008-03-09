آغاز رقابت نمایندگان غرب آسیا برای معرفی سه تیم برتر

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا از امروز با شرکت 8 تیم از کشورهای ایران ، اردن ، یمن ، سوریه ، عراق و لبنان در ماهشهر آغاز شد.

تیم الجلا سوریه و بلواستارز لبنان از شرکت کنندگان در این رقابت ها بودند که در آخرین لحظات از حضور در این رقابت ها انصراف دادند. در حالی که الاهلی یمن که پیش از این از حضور در مسابقات کناره گیری کرده بود پیش از مراسم قرعه کشی آمادگی خود را برای حضور در بازیها اعلام کرد.



قرعه کشی یازدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا شب گذشته در محل انجام این مسابقات برگزار شد و طی آن صباباتری مدافع عنوان قهرمانی با تیم های الاهلی یمن، پتروشیمی بندرامام و ارتودکس اردن هم گروه شد.



در دیگر گروه این رقابت ها نیز تیم های الاتحاد سوریه، هیلای عراق ، زین اردن و الریاضی لبنان با هم دیدار می کنند.



امروز و در روز نخست مسابقات مدافع عنوان قهرمانی از ساعت 14 به مصاف ارتودکس اردن رفته است. بعد از برگزاری مراسم افتتاحیه تیم های پتروشیمی بندرامام و الاهلی یمن از ساعت 16 رودرروی هم قرار می گیرند.

الاتحاد سوریه و زین اردن نیز از ساعت 18 و 20 به ترتیب با هیلای عراق و الریاضی لبنان دیدار می کند. برنامه روز دوم و سوم مسابقات به این ترتیب است:

دوشنبه ( 20/12/ 86 )

سالن شهرک بعثت اندیشه:

* الاهلی یمن - صبا باتری تهران - ساعت 14

* هیلای عراق - الریاضی لبنان - ساعت 16

* پتروشیمی بندرامام - ارتودکس اردن - ساعت 18

* الاتحاد سوریه - زین اردن - ساعت 20

سه شنبه 21/12/86

* الریاضی لبنان - الاتحاد سوریه - ساعت 14

* هیلای عراق - زین اردن - ساعت 16

* پتروشیمی بندر امام - صبا باتری تهران - ساعت 18

* ارتودکس اردن - الاهلی یمن - ساعت 20

مرحله پلی اف این مسابقات چهارشنبه برگزار می شود.