پخش مجموعه "شهر زندگی" در جهت ارتقای فرهنگ ترافیک در تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مرتضی خشایی پور معاون آموزش سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران ضمن بیان این مطلب گفت: پخش مجموعه پویانمایی "شهر زندگی" که در 24 قسمت سه دقیقه ای و در قالب انیمیشن داستانی سه بعدی تهیه شده از پنج شبکه سیمای جمهوری اسلامی آغاز شده است.

وی افزود: با توجه به پژوهش های انجام شده در معاونت آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک، تلویزیون، از دید کارشناسان و صاحب نظران عامل موثری در آموزش مسائل ترافیک به شمار می رود. همچنین بر اساس نظر سنجی انجام شده، بیش از 60 درصد شهروندان، پخش برنامه های آموزشی از طریق تلویزیون را در ارتقاء فرهنگ و آموزش رفتارهای صحیح ترافیکی موثرتر از سایر رسانه های جمعی می دانند.

مهندس خشایی پور، معاون آموزش این سازمان تصریح کرد: بر همین اساس، مجموعه پویانمایی"شهر زندگی" در راستای اهداف آموزشی سازمان حمل و نقل و ترافیک تهیه شده و به منظور ارائه آموزش های لازم و اطلاع رسانی در خصوص رفتارهای صحیح ترافیکی از شبکه های مختلف سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود.

این گزارش حاکی است، "اژدرآقا"، "بهمن" و پسر بچه ای به نام "قند عسل" شخصیت های مجموعه پویانمایی "شهر زندگی" به شمار می روند که در هر قسمت، با نمایش اتفاقات مختلف، نکات آموزشی ترافیکی را به تصویر می کشند.

گفتنی است، با توجه به فرا رسیدن سال نو، بخش های ویژه نوروزی این مجموعه نیز از تلویزیون پخش خواهد شد.





