برگزاری چهل و پنجمین جلسه ملاقات مردمی رئیس سازمان ثبت اسناد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ملاقات مردمی جسینعلی امیری در راستای سیاست های توسعه قضایی آیت الله هاشمی شاهرودی، حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع و کمک به تعمیم و گسترش بهداشت حقوقی، برگزار می شود.

در این جلسه که سه شنبه های هر هفته بدون تعیین وقت قبلی برگزار می شود رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک به همراه معاونان و مدیران کل ستادی از نزدیک با موضوعات و مسائل مطروحه مراجعین آشنا و درخواست ها و موضوعات گوناگون آنها را مورد رسیدگی قرار می دهند.

سیاوش یعقوبی مدیر کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن اعلام مطلب فوق گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 1500 نفر بدون وقت قبلی در این جلسات شرکت کرده و از نزدیک با رئیس سازمان دیدار و مسائل خود را مطرح کرده اند.

وی همچنین افزود: در پایان چهل و پنجمین جلسه ملاقات مردمی حسینعلی امیری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار می شود.

بر اساس اطلاعیه اداره کل روابط عمومی، متقاضیان ملاقات مردمی با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای حصول اطمینان از برگزاری این جلسات می توانند از یک روز قبل به سایت به آدرس www.sabtgov.ir مراجعه نمایند.