مذاکره و تهدید همزمان معنا ندارد / می توانم در مجلس هم خدمت کنم

به گزارش خبرنگار مهر، جواد وعیدی معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی درهمایش بین المللی " برنامه و فعالیت‌های صلح آمیز هسته ای ایران مدالیتی همکاری با آژانس" به پرسش های خبرنگاران و حضار پاسخ داد.

وعیدی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید دکتراحمدی نژاد اعلام کرد که دیگر به جز آژانس با هیچ طرفی مذاکره نمی کنیم بر این اساس موضوع بعدی مذاکره ایران و آژانس چیست؟ گفت : ما در چارچوب مقررات ان پی تی اساسنامه بر اساس پادمان با آژانس همکاری می کنیم و این جزو برنامه کاری اصلی ماست.

وی در مورد مذاکره احتمالی ایران و 1+5 گفت: به کارگیری همزمان تهدید در کنار درخواست مذاکره قابل قبول نیست و اثری بر فعالیت های هسته ای ما ندارد.

این عضو هیات مذاکرات هسته ای ایران اعلام کرد : تاریخ مصرف روش کهنه هویچ وچماق گذشته است و قطعنامه به عنوان عامل تهدید برای وادار کردن ایران به مذاکره معنا ندارد و نتیجه نمی دهد ، اگر به دنبال مذاکره واقعی با شرایط برابر هستند باید اول دست از تهدید بردارند .

معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی در مورد نوع برخورد غرب با ایران در موضوع هسته ای گفت : ما نمی توانیم بپذیریم که با ایران با یک رویه استثنایی برخورد شود چون ما به طور عادی داریم همکاری می کنیم.

وی در مورد درخواست البرادعی برای پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران گفت: اجرای پروتکل الحاقی که آقای البرادعی آن را از ایران درخواست کرده است فقط در مورد ایران نیست .از 120کشور که عضو آژانس هستند 100 کشور پروتکل را اجرا نمی کنند که 20 کشور غربی هم جز آنها هستند.

وعیدی افزود: اشاره به موضوع پذیرفتن پروتکل یک روند طبیعی است. وی درمورد نظر آژانس در مورد قطعنامه های شورای امنیت گفت: بر اساس قطعنامه های شورای امنیت مدیر کل باید گزارش کند که آیا ایران غنی سازی را ادامه داده یا خیر، اخیرا در گزارش البرادعی هم اعلام شده است غنی سازی موجود در ایران زیر 4.5 درصد است که این واقعیت هسته ای ماست.

وعیدی تصریح کرد: قرن 21 قرن توسعه پایداراست و برای توسعه پایدار ملت ها مفهومی به نام امنیت پایدار انرژی مطرح است که ما هم بر این اساس راه هسته ای شدن را در پیش گرفته ایم.

وعیدی در پاسخ به سئوالی در مورد دلیل لغو مذاکرات ایران و آمریکا اظهار بی اطلاعی کرد .

وی در مورد کاندیداتوریش در انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح داد : شغل من ازجمله مشاغلی است که استعفا از آنها برای شرکت درانتخابات مجلس استثنا شده است. تصورم این است که چون فضای موضوع هسته ای عادی شده است وفرصت بیشتری دارم ، می توانم نیروی خودم را برای موضوعات دیگر صرف کنم.