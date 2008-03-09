امحا 19 هزار کارتن سیگارت تقلبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت دخانیات ایران ، داریوش سهرابی با اعلام این مطلب افزود: این سیگارتها متعلق به شرکت جی تی آی پارس و با مارک ال دی و سوبرانی بوده که باهمکاری این شرکت در مرکز بازیافت زباله شهرداری تهران امحا گردیده است.



وی این اقدامات را در راستای سیاستهای شرکت دخانیات مبنی بر توجه به سلامت مصرف کنندگان و کاهش مضرات مصرف ارزیابی کرد و بر عزم جدی این شرکت جهت اعمال نظارت سختگیرانه تر در خصوص سیگارهای وارداتی و مبارزه جدی با پدیده قاچاق تاکید نمود.



سهرابی در پایان با اشاره به اجرای برنامه استراتژیک شرکت دخانیات، افزود: بر اساس این برنامه با افزایش تولیدات داخل ، علاوه بر تامین بازار داخل و رقابت با محصولات خارجی ، حضور جدی در بازارهای بین المللی نیز دردستور کار قرار دارد.



