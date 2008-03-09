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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۱۰

هشتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان برگزار می شود

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مرداد ماه سال آینده توسط اتاق تعاون مرکزی برگزار خواهد شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، ابراهیم تهرانی رئیس ستاد هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان گفت: به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سیاستهای دولت در خصوص ایجاد جهش صادراتی و توسعه صادرات غیر نفتی، امور نمایشگاهی اتاق تعاون مرکزی با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان را برگزار خواهد نمود.

وی افزود: از گروه های معتبر تخصصی مرتبط با صنعت ساختمان و همچنین مراکز علمی، پژوهشی، آزمایشگاهی، مشاوران، پیمانکاران، ناظران ساختمانی، موسسات مالی، اعتباری و تجاری، نشریات، شرکت های تولید نرم افزار، مراکز اطلاع رسانی و فن آوری های جدید مرتبط با ساختمان جهت شرکت و ارایه آخرین دستاوردهای صنعت ساختمان دعوت می شود.

ابراهیم تهرانی گفت: علاقه مندان به حضور در این نمایشگاه می توانند به دفتر نمایشگاه  واقع در محل نمایشگاه بین المللی تهران مراجعه و یا از طریق شماره تلفن های 6-22662845 و 22662488 اطلاعات بیشتری کسب نمایند.

کد مطلب 651621

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