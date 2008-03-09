به گزارش خبرنگار مهر، "اره‌ماهی" محصول سال 2001 سینمای آمریکا بر مبنای فیلمنامه اسکیپ وودز است و در این فیلم 99 دقیقه‌ای جان تراولتا، هیو جکمن، هالی بری و دان چیدل بازی کرده‌اند. کریستوفر یانگ و پل اوکنفولد هم موسیقی متن فیلم را ساختند.

"اره‌ماهی" درباره جاسوسی است که برای سرقت چند میلیارد دلار از صندوق پول‌های غیرقانونی دولت نقشه می‌کشد. این فیلم با بودجه 102 میلیون دلاری ساخته شد و 147 میلیون دلار فروخت. سنا با فیلم "کالیفرنیا" با بازی براد پیت سال 1993 به شهرت رسید. "سرقت در 60 ثانیه" دیگر فیلم موفق او با بازی نیکلاس کیج، آنجلینا جولی و رابرت دووال سال 2000 ساخته شد.