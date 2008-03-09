شکست ائتلاف حاکم در انتخابات پارلمانی مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این ائتلاف به مدت نزدیک به چهار دهه اداره دولت را بر عهده داشته و بدین ترتیب این شکست یک سؤال جدی را درباره آینده "عبدالله احمد بداوی" نخست وزیر مالزی مطرح می کند. بداوی با درخواستها برای کناره گیری روبرو شده است.

شهروندان مالزیایی واجد شرایط رای دادن در این انتخابات، آرای خود را برای انتخاب 222 نماینده پارلمان فدرال و 505 نماینده مجالس قانونگذاری ایالتهای این کشور 27 میلیون نفری، در صندوقهای رای ریختند



دولت بداوی به دلیل افزایش تورم و سوء مدیریت دربرخورد با تنشهای نژادی دچار کاهش محبوبیت شده و این نتیجه ای بود که برای اولین بار طی چهار دهه موجب می شود تا ائتلاف جبهه ملی توانایی تغییر قانون اساسی را به دلخواه خود نداشته باشد.



بداوی که از نتیجه انتخابات متعجب شده است، گفت که این ائتلاف همچنان می تواند دولت آینده را تشکیل دهد، اما همچنین به این مسئله اعتراف کرد که انتخابات روز گذشته می تواند یک رای عدم اعتماد به رهبری وی باشد. این رهبری به سبب ضعف خود مورد انتقاد واقع شده است.



وی تصریح کرد:"هم اکنون هیچ گونه فشاری برای استعفای وی وجود ندارد." سخنگوی وی هم تاکید کرد که بداوی تمایلی برای استعفا ندارد".

در همین رابطه نخست وزیر مالزی امروز یکشنبه اعلام کرد برغم عدم موفقیت بی سابقه در انتخابات عمومی این کشور قصد ندارد از سمت خود کناره گیری کند.



مخالفان دولت مالزی در این انتخابات عمومی کنترل پنج ایالت و همچنین یک سوم کرسی های پارلمان را بدست گرفتند.