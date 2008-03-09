برگزاری نمایشگاه " رخت ها " در مجموعه فرهنگی سعد آباد

به گزارش خبرگزاری مهر ، این نمایشگاه با هدف ارتقاء نساجی سنتی و همچنین زنده نگه داشتن هنر زری بافی، ابریشم بافی و جاجیم بافی برگزار می شود و سرمایه گذاری در حوزه نساجی سنتی و به ویژه ابریشم بافی کاشان، حفظ لباس های اقوام مختلف ایرانی، نگهداری دست بافت های سنتی و اصیل با نگاهی کاربردی و نو، آشنایی نسل جوان با پوشش گذشتگان خویش و ... از جمله ویژگی هایی است که برای برگزاری این نمایشگاه پنج روزه در نظر گرفته شده است.

آزاده یاسمن نبی زاده مسئول نمایشگاه درباره سه ویژگی و مولفه مهم و ساختاری این نمایشگاه ،گفت: "فراهم کردن مکانیزم فروش قطعی منسوجات تولید شده در کارگاه های سنتی، بالا بردن سطح سلیقه و توقع مخاطبان و همچنین تکمیل فرآیند تولید در جهت اصیل ترین و زیباترین کاربرد منسوجات سنتی از جمله سه ویژگی مهم نمایشگاه های ما محسوب می شود."

براساس این گزارش ، برگزاری 10 نمایشگاه گروهی و انفرادی از جمله فعالیت های یاسمن نبی زاده بوده و وی فعالیت حرفه ای خود را از سال 1381 آغاز و تاکنون در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد، فرهنگسرای نیاوران، گالری هفت ثمر و ... اقدام به برگزاری نمایشگاه نموده است.

لازم به ذکر است ، مراسم افتتاحیه نمایشگاه "رخت ها" 22 اسفند ماه ساعت 17 تا 20 برگزار خواهد شد و علاقه مندان برای دیدن این نمایشگاه صنایع دستی می توانند از ساعت 11 تا 20 به مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد واقع در خیابان سرلشگر فلاحی (زعفرانیه)، انتهای خیابان شهید کمال طاهری مرکز هنرهای سنتی مجموعه فرهنگی – تاریخی مراجعه نمایند.

