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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۰۹

581 شعبه بانک ملی در تعطیلات نوروز به مشتریان ارائه خدمت می کنند

به منظور رفاه حال مشتریان ، 581 شعبه بانک می در تعطیلات آخر سال و عید نوروز به مشتریان ارائه خدمت می کنند.

به گزارش  خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، شعب منتخب این بانک در روزهای چهارشنبه ؛ 29 اسفند ماه سال جاری و همچنین روزهای شنبه ، سوم ، یکشنبه ، چهارم و دوشنبه ، دوازدهم فروردین ماه سال 87 ، از ساعت 9 الی 12 آماده ارائه خدمات به مشتریان خواهند بود.

بر اساس  این گزارش در تمامی ادارات امور شعب بانک ملی در سراسر کشور ، شعب اصلی شهرستان ها در ساعات مذکور پاسخگوی نیازهای بانکی مشتریان هستند.

لازم به ذکر است اسامی شعب منتخب فعال بانک ملی در تعطیلات پایان سال و عید نوروز از طریق  پایگاه اینترنتی این بانک به آدرس  www.bmi.ir  قابل مشاهده است.


 

کد مطلب 651625

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