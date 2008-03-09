581 شعبه بانک ملی در تعطیلات نوروز به مشتریان ارائه خدمت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، شعب منتخب این بانک در روزهای چهارشنبه ؛ 29 اسفند ماه سال جاری و همچنین روزهای شنبه ، سوم ، یکشنبه ، چهارم و دوشنبه ، دوازدهم فروردین ماه سال 87 ، از ساعت 9 الی 12 آماده ارائه خدمات به مشتریان خواهند بود.



بر اساس این گزارش در تمامی ادارات امور شعب بانک ملی در سراسر کشور ، شعب اصلی شهرستان ها در ساعات مذکور پاسخگوی نیازهای بانکی مشتریان هستند.



لازم به ذکر است اسامی شعب منتخب فعال بانک ملی در تعطیلات پایان سال و عید نوروز از طریق پایگاه اینترنتی این بانک به آدرس www.bmi.ir قابل مشاهده است.



