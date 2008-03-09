کارگردان نمایش "دروازه ساعات" تقدیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز فرهنگی هنری انقلاب اسلامی اعلام کرد "دروازه ساعات" که از 28 بهمن در سالن نمایش مرکز فرهنگی هنری انقلاب اسلامی برج آزادی روی صحنه بود، در پایان آخرین اجرا با حضور نیلی مشاور وزیر ارشاد در امور جوانان و مسئول ستاد عاشورائیان فجرآفرین تقدیر شد.

در این مراسم همراه رئیس مرکز فرهنگی هنری انقلاب اسلامی، کویتی‌پور مداح اهل بیت، اعضاء تیم فوتبال هنرمندان و جمعی از مجریان و برنامه‌سازان رادیو و تلویزیون در کنار تماشاگران و علاقمندان تئاتر حضور داشتند. "دروازه ساعات" در 20 اجرای خود پذیرای 5000 نفر از علاقمندان تئاتر بوده است.