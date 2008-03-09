احتمال انصراف کاندیداهای ائتلاف فراگیر اصولگرایان به نفع جبهه متحد

پرویز سروری عضو جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: تعدادی از افرادی که در لیست ائتلاف فراگیر قرار گرفته اند، بناست از حضور در انتخابات مجلس هشتم انصراف دهند و به این طریق از جبهه متحد اصولگرایان حمایت کنند.

وی افزود: همچنین قرار شده نام افرادی که به صورت مشترک در لیست ائتلاف فراگیر نیز قرار گرفته اند از این فهرست حذف شود.

این فعال سیاسی با بیان اینکه این خبر طی امروز و فردا از سوی ائتلاف فراگیر اصولگرایان اعلام خواهد شد، گفت: اکنون مجموعه اصولگرایان به سوی وحدت در حرکت هستند.

این کاندیدای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان اظهار امیدورای کرد، اصولگرایان در انتخابات آتی به وحدتی گسترده دست یابند.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان همچنین با بیان اینکه این جبهه قبل از پیروزی پیروز شد ، گفت: دستیابی به وحدت کمتر از پیروزی نیست و ما اکنون به پیروزی زودهنگامی دست یافته ایم.

پرویز سروری اظهار داشت: در آستانه شکل گیری جبهه متحد برخی گمانه زنی هایی مبنی برعدم موفقیت این جبهه از گوشه و کنار به گوش می رسید اما در نهایت جبهه متحد توانست به وحدت مورد نظر در انتخابات پیش رو دست یابد.

وی افزود: اکنون اضلاع جبهه متحد همگی تحت عنوان این جبهه در تبلیغات و صحنه انتخابات حضور دارند و این امر نمایانگر اوج گذشت است.

این نامزد مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان درادامه درباره ترکیب احتمالی مجلس هشتم، گفت: مجلس آینده ترکیبی از اصولگرایان، مستقلین و همچنین اقلیتی از اصلاح طلبان خواهد بود.

سروری در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت تبلیغات جبهه متحد در انتخابات مجلس هشتم، تصریح کرد: به علت وضعیت مالی نامناسب در این امر ضعیف هستیم و حتی قادر به تامین نیاز شهرستانها نیز نیستیم.

وی تاکید کرد: شرایط تبلیغاتی جبهه متحد درحال حاضر با شرایط حاکم بر جامعه متناسب نیست و عقب ماندگی زیادی در این راستا مشاهده می شود که امیدواریم بتوانیم در این چند روز باقی مانده این نواقص را جبران کنیم.

این کاندیدای انتخابات مجلس هشتم همچنین در پاسخ به سئوالی درباره اولویتهای کاری مجلس هشتم، گفت: اولویتهای مجلس آینده باید همان اولویتهای مد نظر مردم باشد زیرا مجلس به مانند ماهی و مردم مانند آب هستند و لذا نمایندگان مجلس باید به مطالبات مردم آگاه باشند و حیات خود را به حل مطالبات مردم گره بزنند.

سروری خاطرنشان کرد: مجلس هشتم باید بر حل مشکلات معیشتی، تورم، اشتغال، معظلات فرهنگی مردم متمرکز شود.