بانک صادرات ایران 1898 میلیارد ریال وام ازدواج و جهیزیه پرداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک با برخورداری از بیشترین تعداد شعب در سراسر کشور، همواره پذیرای تعداد زیادی زوج جوان متقاضی دریافت وام ازدواج و جهیزیه بوده است، به طوریکه شعب این بانک در سراسر کشور تا پایان دیماه 1386 بالغ بر 1898 میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج و جهیزیه به زوجهای جوان پرداخت کرده اند.



600 هزار نفر از زوجهای جوان که طی چند سال اخیر در سراسر کشور پیمان زناشویی بسته اند از شعب بانک صادرات تسهیسلات قرض الحسنه ازدواج و جهیزیه دریافت نموده اند که مانده این وام از سالجاری و سنوات قبل بالغ بر 2358 میلیارد ریال است.







