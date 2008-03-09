رسیدگی به درخواست های مرتبط با میادین میوه و تره بار و نظافت و زیباسازی شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران 1888اعلام کرد، در راستای جلسات ارتباط مستقیم مردم و مدیران ارشد شهرداری تهران از طریق تلفن 1888، این هفته مسئولان معاونت خدمات شهری با حضور در این مرکز به درخواست شهروندان رسیدگی می کنند.

بر اساس این گزارش، وضعیت میادین میوه و تره بار، نظافت، پاکیزگی و زیبا سازی شهر، وضعیت پارکها و مشاغل مزاحم از جمله مواردیست که در این جلسه دو ساعته توسط مسئولان حاضر مورد رسیدگی قرار می گیرد.

بنابراین گزارش، از ابتدای راه اندازی مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران تا کنون، 7 هزار و 967 پیام مربوط به این معاونت ثبت شده و در چرخه رسیدگی قرار گرفته که 48 درصد آن به انتقاد، 20 درصد به پیشنهاد، 26 درصد به شکایت و 6 درصد به تقدیر شهروندان از برنامه ها و عمکرد این معاونت اختصاص داشته است.

بر اساس این آمار معاونت خدمات شهری شهرداری تهران به 5/98 درصد از این درخواست ها رسیدگی کرده و کار رسیدگی به مابقی این درخواست ها در دستور کار این معاونت قرار دارد.

شهروندان تهرانی می توانند برای طرح دیدگاهها و درخواست های خود با مسئولان معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، صبح روز دوشنبه 20 اسفند ماه جاری با تلفن 1888 یا پیام کوتاه 30001888 تماس بگیرند.