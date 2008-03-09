به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد به گفته حسین فرخی دبیر جشنواره تئاتر تک نمایش‌های این جشنواره همزمان در اهواز و تعدادی از شهرستان‌‌های استان خوزستان روی صحنه خواهند رفت. برپایی نشست‌های تخصصی تئاتر و بازدید گروههای نمایشی از مناطق جنگی از جمله برنامه‌های جنبی جشنواره است.

دبیر جشنواره تئاتر تک همچنین اعلام کرد آثار برگزیده جشنواره تئاتر تک به جشنواره‌های تئاتر ماه و فجر معرفی خواهند شد. چهارمین جشنواره سراسری تئاتر تک، به کوشش مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و حوزه هنری خوزستان، 26 تا 28 فروردین سال آینده در اهواز برگزار می‌شود.