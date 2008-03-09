۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۴۱

20 نمایش در جشنواره تئاتر تک رقابت می‌کنند

20 نمایش تک بازیگر از میان اجراهای بخش بازبینی چهارمین جشنواره سراسری تئاتر تک از 26 فروردین 87 در اهواز رقابت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد به گفته حسین فرخی دبیر جشنواره تئاتر تک نمایش‌های این جشنواره همزمان در اهواز و تعدادی از شهرستان‌‌های استان خوزستان روی صحنه خواهند رفت. برپایی نشست‌های تخصصی تئاتر و بازدید گروههای نمایشی از مناطق جنگی از جمله برنامه‌های جنبی جشنواره است.

دبیر جشنواره تئاتر تک همچنین اعلام کرد آثار برگزیده جشنواره تئاتر تک به جشنواره‌های تئاتر ماه و فجر معرفی خواهند شد. چهارمین جشنواره سراسری تئاتر تک، به کوشش مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و حوزه هنری خوزستان، 26 تا 28 فروردین سال آینده در اهواز برگزار می‌شود.

