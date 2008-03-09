روشن شدن تکلیف کرایه تاکسی ها با افزایش 15 درصدی نرخ ها

به گزارش خبرنگار مهر ، خسرو دانشجو پس از پایان هشتاد و ششمین جلسه شورا که امروز به صورت غیر علنی برگزار شد، متوسط افزایش نرخ انواع تاکسی ها در سال آینده را 15 درصد عنوان کرد.



وی در خصوص افزایش نرخ انواع تاکسی گردشی ، خطی ، تلفنی ، ویژه و ... در سال آینده، یاد آور شد: نرخ کرایه تاکسی های خطی 12 درصد، تاکسی های تلفنی 13 درصد ، تاکسی فرودگاهها 15 درصد و تاکسی های ترمینال و راه آهن 12 درصد به طور متوسط افزایش پیدا می کند.



سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص نرخ کرایه تاکسی های گردشی نیز گفت: نرخ ورودی تاکسی های گردشی در سال آینده 115 تومان خواهد بود ضمن آنکه از ساعت 24 تا 6 صبح 20 درصد به نرخ انواع تاکسی ها افزوده می شود.



دانشجو همچنین تصریح کرد: نرخ تاکسی های گردشی بر اساس فرمول خاصی محاسبه و بدین منظور حتما باید از تاکسی متر استفاده شود.



وی نرخ کرایه ون ها را نسبت به سایر تاکسی ها 30 درصد کمتر دانست و افزود: اعضای شورا امروز در تذکری به مدیر عامل سازمان تاکسیرانی خواستار آن شدند که تاکسی های ون تنها در خطوط مشخص فعالیت کنند و نباید به صورت گردشی و سرویس در شهر تردد کنند.



دانشجو همچنین یاد آور شد: سازمان تاکسیرانی پیشنهاد تبدیل یک سوم تاکسی های گردشی به خطی وتلفنی را مطرح کرده بود که این پیشنهاد به تصویب اعضا نرسید و همچنین از سازمان تاکسیرانی خواسته شد که نقش تاکسی های گردشی در طرح جامع حمل و نقل را مشخص کند.



به گفته سخنگوی شورا، اعضا همچنین از سازمان تاکسیرانی خواسته اند که پیگیری بیشتری را نسبت به انجام بیمه رانندگان تاکسی داشته باشد ضمن آنکه از مسئولین دولتی نیز خواسته شده تا توجه ویژه ای را در این خصوص داشته باشند.