جزئیات زمان ثبت نام و برگزاری 7 کنکور سراسری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین توکلی امروز در نشست مطبوعاتی در سازمان سنجش آموزش کشور در مورد آزمونهای سازمان سنجش در روزهای آتی گفت: ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی پیام نور از 13 اسفند آغاز شده است و تا 25 اسفند ادامه خواهد داشت. داوطلبان پس از اخذ مدارک از باجه های پستی می توانند در آزمون ثبت نام کنند. این آزمون 25 مرداد سال 87 برگزار می شود.

وی افزود: آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نیز از 26 اسفند آغاز می شود و 8 فروردین 87 به پایان می رسد. برگزاری این آزمون نیز 25 مرداد پیش بینی شده است.

معاون اجرایی سازمان سنجش گفت: ثبت نام در آزمون کاردانی پیوسته نیز از 3 اردیبهشت ماه 87 تا 15 همین ماه به صورت اینترنتی آغاز می شود و آزمون آن در 21 تیر ماه برگزار خواهد شد.

وی در مورد ثبت نام و برگزاری آزمون مدرک معادل کارشناسی ارشد اظهار داشت: ثبت نام این آزمون از 6 خرداد 87 آغاز می شود و تا دوشنبه 13 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. داوطلبان بر اساس ضوابط به صورت اینترنتی در این آزمون ثبت نام می کنند و در 12 مهر ماه 87 در این آزمون به رقابت می پردازند.

توکلی افزود: ثبت نام در آزمون مدرک معادل کاردانی نیز از 6 خرداد آغاز می شود و دوشنبه 13 خرداد به پایان می رسد. افرادی که در این آزمون موفق به کسب حد نصاب نمره شوند می توانند در آزمون های مقاطع بالاتر شرکت کنند. آزمون مدرک معادل کاردانی در روز پنجشنبه 20 تیر ماه برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری کنکور سراسری 87 گفت: این آزمون در روزهای 6، 7 و 8 تیر ماه در حوزه های امتحانی سراسر کشور برگزار می شود.

معاون اجرایی سازمان سنجش اضافه کرد: آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 21 تیر ماه و آزمون کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای 4 مرداد برگزار می شود.