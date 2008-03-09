پیش بینی حضور بیش از60 درصدی در انتخابات/ جراحی اقتصاد ایران ضروری است

به گزارش خبرنگارمهر، محمد رضا باهنر در آغاز سخنان خود در خصوص تدابیر اصولگرایان برای وحدت اظهار داشت: از آنجا که حزب قوی در کشور وجود ندارد ، دو جریان اصولگرا واصلاح طلب از طیف وسیع اعضا برخوردار هستند و شاید در خیلی ازجاها مرکزیت اصلاح طلبی واصولگرایی پاسخگونباشد زیرا ضابطه ای ندارد ومشخص نیست چه کسی به نمایندگی از چه تریبون وچه کسانی صحبت می کنند و کار را برای ما ومردم سخت می نمایند.



وی افزود : اما تلاش کردیم درمجموعه جبهه متحد، اصولگرایان را با هم هماهنگ کنیم این تلاش همیشه وجود داشته و توفیقات هم نسبی بوده است.



نماینده کرمان در خصوص مشارکت حداکثری مردم خاطر نشان کرد: خواسته یا ناخواسته در یک جنگ سرد با آمریکا و کشور هایی که با آمریکاهمکاری می کنند قرار داریم در این جنگ سرد حضور مردم پای صندوقهای رای دارای پیام است و ما اطلاع داریم که آنها روی این حضور حساب می کنند.



نایب رئیس مجلس هفتم تاکید کرد: حضور مردم در این جنگ سرد می تواند در اقتدار بیشترنظام در مذاکرات و بحث های دیپلماتیک بسیار موثر باشد.



وی در ادامه نظر مخالف خود با محدود کردن تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس را بیان کرد و گفت: معتقدم این محدودیت افراطی است و از ابتدا نیز با آن مخالف بودم فضا باید بازترباشد. از سوی دیگر تقارن برگزاری انتخابات مجلس هشتم با شب عید وگرفتاری هایی که مردم دارند مشکل دیگری بر سر راه است اما پیش بینی ها نشان داده که بیش از 60 درصد مردم در انتخابات شرکت خواهد کرد.



محمد رضا خاتمی نیز در مقدمه سخنانش در مقایسه عملکرد مجالس ششم و هفتم گفت: وقتی عملکردها روشن می شود معلوم می شود جناح های سیاسی چه ایده ها و روش هایی دارند. متاسفانه مجلس ما در همه دوره ها به خاطر ضعفی که داشته نتوانسته نقش اساسی خود را در مسائل کارشناسی ایفا کند.



نایب رئیس مجلس ششم ادامه داد: یکی از مواردی که مجلس ششم در آن متهم به سیاسی کاری می شود همان چیزی است که آقای باهنر بر آن تاکید دارد. یعنی تعریف ساختار سیاسی کشور، پاسخگو کردن قدرت و تقویت احزاب سیاسی.



وی خطاب به باهنر ادامه داد: قصد داشتیم قانون هایی از جمله اصلاح قانون انتخابات، جرم سیاسی، هیئت منصفه، قانون احزاب و ... را به تصویب برسانیم که نشد. حال ممکن است که بگویید بدبینی هایی وجود داشته و شما می خواهید این کار را انجام دهید ما دست شما را می بوسیم و دراین اصول با هم مشترک هستیم.

خاتمی افزود : درهمین صحبت هاست که مشخص می شود که ما می خواستیم اقداماتی انجام دهیم که آرزوی دوستان ما در جناح محافظه کار است. در مسائل اقتصادی نیزبه این گونه است فکر می کنم بین اصلاح طلبان وبخش عمده دوستان در مجلس هفتم روی بنیانهای اقتصادی و اصلاحاتی که باید در مسائل اقتصادی کشورانجام شود اشتراک نظر وجود دارد. اگر فضایی ایجاد شود که در این زمینه ها با هم همکاری کنیم این بسیار مفید است.



وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور در بخشهایی نیازمند جراحی عمده است، خاطر نشان کرد: نباید روی موج مطالبات غیرقابل پاسخ مردم سوار شویم ، اگر بتوانیم با هم هماهنگ باشیم که جراحی های بزرگ را در داخل کشور انجام دهیم و مچ گیری نشود می توانیم به جاهای خوب برسیم.



خاتمی با انتقاد از نتیجه بررسی صلاحیت ها گفت: ما به این دلیل که به نظام علاقه مند هستیم و جمهوری اسلامی را میراثی می دانیم که متعلق به ماست و باید آن را حفظ کنیم ، درانتخابات شرکت می کنیم گرچه معتقدیم نتیجه انتخابات باید مهم باشد اما هم اکنون در درجه دوم است.



درادامه این مناظره محمدرضا باهنر در خصوص انتقاد خاتمی به اظهاراتش در مورد اصلاح طلبان، یادآور شد: ما یک مشکل اساسی با برخی از دوستان رادیکال تحت عنوان اصلاح طلب داشتیم البته معتقدیم در نیروهای اصلاح طلب،نیروهای خط امامی و عاشق نظام و انقلاب فراوان داریم اما وقتی موضوع در اختیار یک عده تندرو قرار می گیرد مشکلاتی را بوجود می آورد.



وی گفت : زمانی در دولت خاتمی پیش از آنکه مسئله طالبان و آمریکا و تروریست بودن طالبان آشکار شود ما ذات طالبان را می شناختیم و پیش از آن ایران با طالبان مشکل داشت دراین بین عده ای پیشنهاد دادند با طالبان مصالحه کنید و ما ازنظر استراتژیک این طرح را قبول نداشتیم.



باهنر ادامه داد: بحث ما این است اگرکسی منافع ملی را آنقدر تشخیص ندهد یا نخواهد تشخیص دهد و یا به دلیل وابستگی و غیره اینطورمعاملات را با دشمن رسمی ما انجام دهد معتقدیم این فرد نمی تواند وارد مجموعه تصمیم گیران نظام شود.



خاتمی در واکنش به سخنان باهنر با ابراز خرسندی از اینکه باهنر حرف خود را اصلاح کرد در واکنش به اظهارات وی در به کاربردن واژه رادیکال، گفت: ما دربنیان این تعریف با هم اختلاف داریم. وقتی آقایان می گویند رادیکال منظورشان افراد شجاع، حق گو و کسانی است که در برابرهرانحرافی درنظام ایستاده اند. کسی که به دنبال حق است تندرو نیست بلکه می خواهد حقش را بگیرد.

درادامه این مناظره خبرنگاری از باهنر در خصوص عملکرد مجلس هفتم جویا شد که وی پاسخ داد: از روزی که وارد مجلس هفتم شدیم بحث ما اقتصاد بود و مجلس هفتم دغدغه ای غیر از بهبود وضع معیشت مردم، کاهش نرخ بیکاری و کاهش نرخ تورم نداشت .



باهنر تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری، افزایش مستمری مددجویان کمیته امدادوافزایش حداقل حقوق بازنشستگان را از اقدامات مثبت مجلس در این زمینه عنوان کرد.



وی همچنین مدیریت مصرف انرژی در کشور را از دیگراقدامات مثبت مجلس هفتم برشمرد و گفت: دوستان در مجلس ششم تصویب کردند قیمت فرآورده های نفتی هماهنگ با قیمت این فراورده ها در خلیج فارس شود اما ما دیدیدم جامعه نمی تواند این شوک تورم زا را بپذیرد، بنابراین سیستم مدیریت مصرف انرژی را ساماندهی کردیم. کاری که دولت های گذشته نیز آرزوی انجام آن را داشتند اما زمینه برای اجرای آن فراهم نشده بود.



خاتمی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی پرسید شما که نتیجه انتخابات را عادلانه نمی دانید چه برنامه ای برای آینده دارید، گفت: ما یک جریان سیاسی هستیم که می خواهیم درچارچوب قانون فعالیت کنیم معتقدیم جمهوری اسلامی ظرفیت و توان لازم را دارد که جناح ها و تفکرات مختلف و حتی دگر اندیشان بتوانند در این چارچوب حرف های خود را به مردم بگویندواگر رای مردم به آنها تعلق گرفت بتوانند بخشی ازقدرت را دراختیار گیرند اما عملکردها متفاوت است گاهی ظرفیت ها محدود می شود و گاهی بازتر.

نماینده مردم تهران در مجلس ششم گفت : معتقدیم نهادی که به نام نهاد نظام جمهوری اسلامی است باید قدر بدانیم و آن را تقویت کنیم. بنابراین حضور ما پاسداری از نظامی است که مردم برای آن انقلاب کردند.



وی افزود: حضور در مناسبات هایی مثل حضور درانتخابات فرصتی است که در حقیقت آرمانهایی که وجود داشته را بازگویی کنیم و آن را به یاد مردم آوریم و اگر احیانا انحرافاتی وجود دارد آن راگوشزد کنیم ، اگر جزء کوچکی از یک رقابت رامی توانیم داشته باشیم در انتخابات شرکت کنیم و آن را رها نکنیم زیرا بالقوه نظام جمهوری اسلامی را اصلاح پذیر می دانیم و باید نقش خود را در آن ایفا نماییم.



نایب رئیس مجلس ششم تصریح کرد: اینکه گفتم نتیجه انتخابات برای ما در درجه دوم است، علتش آن است که کیفیت مجلس آینده برای ما مهم است و به نظر می رسد تنوع مجلس هشتم علیرغم سخت گیری های انجام شده بیشتر ازمجلس هفتم خواهد بود و این خود فضایی ایجاد می کند که افکار مختلف با یکدیگر بازخورد و تضارب بیشتری داشته باشند.



خاتمی در ادامه با اشاره به تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی، قانون مالیات ها،تجمیع عوارض در مجلس ششم خاطر نشان کرد: قانون هایی که ما گذرانده ایم تحولات عظیم در کشور ایجاد کرد واین قوانین چرخ تولید را به گردش انداخت و باکمال تاسف میگویم که عملکردمجلس هفتم را در اقتصاد که شعارشان بود یک عملکرد کاملا ناموفق می دانم و بهترین مصداق آن وضعیت معیشتی امروزمردم است.