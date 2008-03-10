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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۰۵

پاپ سال آینده به فرانسه سفر می‌کند

پاپ سال آینده به فرانسه سفر می‌کند

پاپ بندیکت شانزدهم طی روزهای 12 تا 15 سپتامبر (21 تا 24 شهریور 1387) به فرانسه سفر کرده و علاوه بر دیدار با رئیس جمهور این کشور در مراسم صد و پنجاهمین سالگرد معبد لردس شرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فیگارو، پاپ بنیدکت شانزدهم پس از دیدار با نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه بعد از ظهر روز 12 سپتامبر (21 شهریور) مراسم عشای ربانی را در پاریس پایخت فرانسه برگزار کرده و روز بعد به لردس می رود.

فیگارو به نقل از تلگرامی دیپلماتیک و محرمانه نوشته : پاپ در لردس مراسم عشای ربانی در فضای باز برگزار کرده و با زائران دیدار می کند.

لردس یکی از محبوب ترین مقاصد زیارتی برای کاتولیکها به شمار می رود پس از آن که دختر 14 ساله ای در این شهر به نام برنادت گفته بود که 18 بار با تجلی حضرت مریم(س) در غار خارج شهر رو به رو شده است.

انتظار می رود حدود 8 میلیون بازدید کننده امسال در این شهر گردهم آمده و صد و پنجاهمین سالگرد تجلی حضرت مریم (س) را جشن بگیرند که این میزان 3 میلیون نفر بیش از تعداد عادی بازدید کنندگان است.

کد مطلب 651638

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