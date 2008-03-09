طرح ساماندهی واحدهای خرد و دهقانی اراضی کشاورزی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی ، غلامحسین طباطبایی مدیر کل دفتر نظام های بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این خبر افزود: طرح ساماندهی واحدهای خرد و دهقانی در کشور باهدف جلوگیری از خرد شدن، کاهش اندازه قطعات و پراکندگی اراضی کشاورزی اجرا خواهد شد.



وی گفت: طبق آمار سال 82 حدود 37 درصد اراضی کشور زیر 10 هکتار است که در اختیار 86 درصد بهره برداران قرار دارد و 63 درصد اراضی باقیمانده متعلق به 14 درصد بهره برداران است.



وی خاطرنشان کرد: از 6/6 میلیون هکتار اراضی که متعلق به واحدهای خرد و دهقانی است در طول برنامه های اول توسعه تاکنون نزدیک به 3/2 میلیو هکتار زیر پوشش شرکت های تعاونی تولید قرار گرفته اند که منجر به تسهیل نسبی در فعالیت ها، کاهش قیمت تمام شده محصولات و افزایش در آمد کشاورزان شده است.



مدیر کل دفتر نظام های بهره برداری با اشاره به این که بیشترین اراضی خرد و دهقانی متعلق به اراضی آبی کشور است گفت: سه استان گیلان، مازندران و اصفهان دارای بیشترین اراضی خرد و پراکندگی هستند.



وی اجرای طرح ساماندهی واحدهای خرد و دهقانی رادر تجمیع اراضی خرد موثر خواند و ابراز داشت: روح ساماندهی واحدهای خرد و دهقانی ، اصلاح ساختار بهره برداری است و با وجود این زارعان را باید از طریق تاسیس صندوق سرمایه گذاری ، افزایش آگاهی ، دسترسی به بازار ، تنوع شغلی و اصلاح الگوی کشت حمایت کرد.



طباطبایی ، جامع نگری را از ویژگی های طرح مذکور نامید و گفت: این طرح دارای چهار پروژه توانمند سازی بهره برداران ، سازماندهی اراضی ، سیستم های حمایتی و پروژه مطالعات و ارزیابی است.



وی در خصوص اقدامات مقدماتی اجرای طرح ابراز داشت: سال آینده 20 پایلوت در استانهای کشور به اجرا در خواهد آمد و قرار است ضمن اقدامات زیر ساختی در این اراضی مانند تسطیح وتامین آب ، فعالیت های دیگر در زمینه اصلاح الگوی کشت، مدیریت مزرعه، توانمند سازی کشاورزان، آموزش در مورد کاربرد ماشین آلات مناسب در مزارع صورت گیرد.



مدیر کل دفتر نظام های بهره برداری افزایش راندمان تولید، بالا رفت سطح در آمد ، جلوگیری از مهاجرت و دسترسی به کشاورزی پایدار را از پیامدهای اجرای طرح ساماندهی اراضی خرد و دهقانی در کشور عنوان کرد.



وی به مکانیزم های تشویقی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: افرادی که دارای اراضی کوچکتر از حذفی و اقتصادی هستند در صورت تجمیع با دیگر اراضی در اعطای اعتبارات زیربنایی مانند یکپارچه سازی اراضی ، آبیاری تحت فشار و یا پرداخت یارانه در اولویت قرار خواهند گرفت.

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