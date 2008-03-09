انسجام مجلس به حل بهتر مشکلات می انجامد

علی اصغر زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، گفت: هرچقدر ترکیب مجلس از انسجام بهتری برخوردار باشد در حل مشکلات مردم نیز توانمندتر خواهد بود.

وی در ادامه درباره راهکارهای ارتقای وحدت و همدلی نزد اصولگرایان، گفت : اصولگرایان بایستی موقعیت کشور و منطقه را درک کنند و مصلحت نیز در این است که فهرست واحدی در صحنه انتخابات حاضر شوند.

این کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم تأکید کرد: باید فضای انتخابات را برای مردم شفاف کرد تا به آنها در انتخاب اصلح کمک شود.

نماینده رایحه خوش خدمت در جبهه متحد اصولگرایان همچنین درباره اولویت های مجلس هشتم، گفت: مهار تورم و گرانی، مبارزه با فقر و تبعیض، تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی، بسترسازی برای گسترش اشتغال، ترویج فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، حمایت جدی از توسعه علم و فناوری، اصلاح و تقویت نظام آموزشی، دفاع از حقوق ملی در مجاع بین المللی و تعامل سازنده با سایر کشورها، اعتماد به توانایی های جوانان و نخبگان کشور، تدوین طرح جامع انرژی و بهره برداری بهینه از منابع و اهتمام در مصرف انرژی باید اولویت هر نماینده ای در مجلس هشتم باشد.

