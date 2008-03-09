به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر محمدخانی معاون فرهنگی شهرکتاب گفت: در روز سه ‌شنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۸۷ و در آستانه‌ روز بزرگداشت عطار نیشابوری همایش «درستایش عطار: آثار عطار به روایت شفیعی‌کدکنی» در تهران برگزار می‌شود و نشست‌های شهرکتاب در سال ‌آتی با برگزاری این همایش آغاز می‌شود.

وی افزود: به تازگی مجموعه‌ آثار عطار به همت دکتر محمدرضا شفیعی‌کدکنی منتشر شده است و محور اصلی این همایش بررسی و تحلیل منطق‌الطیر،‌ مصیبت‌نامه، اسرارنامه‌، مختارنامه،‌ الهی‌نامه، زبور پارسی از آثار دکتر شفیعی درباره‌ عطار است که با حضور و سخنرانی استادان و پژوهشگران برجسته کشور برگزار می‌شود.

محمدخانی به فعالیت‌های شهرکتاب در سال ۱۳۸۶ اشاره کرد و گفت: در این سال ۴۵ نشست نقد و بررسی کتاب در حوزه‌ ادبیات و فلسفه در روزهای سه‌ شنبه در شهرکتاب برگزار شد که با استقبال خوبی روبرو شد و حلقه‌ وصلی بین پدیدآورندگان، منتقدان و مخاطبان کتاب بود.

وی به برگزاری ۶۳ جلسه درس‌گفتارهایی درباره‌ مولانا اشاره کرد و گفت: از اول دی‌ماه‌ ۸۶ مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ فردوسی در روزهای چهارشنبه در شهرکتاب برگزار می‌شود که تا پایان سال ۱۳۸۷ ادامه دارد.

محمدخانی با اشاره به برگزاری روز داستان کوتاه و اهدای دومین جایزه‌ داستان کوتاه شهرکتاب اضافه کرد: بیش از ۲۰ دوره‌ آموزشی و کارگاه در حوزه‌های نقد ادبی، آشنایی با رمان، داستان‌ کوتاه، ویراستاری، نشانه ‌شناسی فیلم و تئاتر، نشانه ‌شناسی ادبیات و نقد فرهنگی در شهرکتاب برگزار شده است و بیش از ۵۰۰ نفر از علاقه‌مندان در این دوره‌ها شرکت کرده‌اند.

