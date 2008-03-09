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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۴۵

علی اصغر محمدخانی خبر داد:

همایش "در ستایش عطار" فروردین 87 برگزار می‌شود

همایش "در ستایش عطار" فروردین 87 برگزار می‌شود

همایش «در ستایش عطار؛ آثار عطار به روایت شفیعی ‌کدکنی» 20 فروردین 87 توسط شهرکتاب برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر محمدخانی معاون فرهنگی شهرکتاب گفت: در روز سه ‌شنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۸۷ و در آستانه‌ روز بزرگداشت عطار نیشابوری همایش «درستایش عطار: آثار عطار به روایت شفیعی‌کدکنی» در تهران برگزار می‌شود و نشست‌های شهرکتاب در سال ‌آتی با برگزاری این همایش آغاز می‌شود.

وی افزود: به تازگی مجموعه‌ آثار عطار به همت دکتر محمدرضا شفیعی‌کدکنی منتشر شده است و محور اصلی این همایش بررسی و تحلیل منطق‌الطیر،‌ مصیبت‌نامه، اسرارنامه‌، مختارنامه،‌ الهی‌نامه، زبور پارسی از آثار دکتر شفیعی درباره‌ عطار است که با حضور و سخنرانی استادان و پژوهشگران برجسته کشور برگزار می‌شود.

محمدخانی به فعالیت‌های شهرکتاب در سال ۱۳۸۶ اشاره کرد و گفت: در این سال ۴۵ نشست نقد و بررسی کتاب در حوزه‌ ادبیات و فلسفه در روزهای سه‌ شنبه در شهرکتاب برگزار شد که با استقبال خوبی روبرو شد و حلقه‌ وصلی بین پدیدآورندگان، منتقدان و مخاطبان کتاب بود.

وی به برگزاری ۶۳ جلسه درس‌گفتارهایی درباره‌ مولانا اشاره کرد و گفت: از اول دی‌ماه‌ ۸۶ مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ فردوسی در روزهای چهارشنبه در شهرکتاب برگزار می‌شود که تا پایان سال ۱۳۸۷ ادامه دارد.

محمدخانی با اشاره به برگزاری روز داستان کوتاه و اهدای دومین جایزه‌ داستان کوتاه شهرکتاب اضافه کرد: بیش از ۲۰ دوره‌ آموزشی و کارگاه در حوزه‌های نقد ادبی، آشنایی با رمان، داستان‌ کوتاه، ویراستاری، نشانه ‌شناسی فیلم و تئاتر، نشانه ‌شناسی ادبیات و نقد فرهنگی در شهرکتاب برگزار شده است و بیش از ۵۰۰ نفر از علاقه‌مندان در این دوره‌ها شرکت کرده‌اند.

کد مطلب 651641

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