به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، کمیته رفع تبعیض نژادی طی گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورها از جمله ایالات متحده اعلام کرده‌است که این کمیته به‌شدت نگران افزایش بازرسی‌ها نژادی علیه مسلمانان، اعراب و ساکنان جنوب آسیا است که پس از حملات یازدهم سپتامبر افزایش یافته است.

هزاران نفر از مسلمانان، اعراب در هفته‌ها و ماه‌های پس از یازدهم سپتامبر در ایالات متحده دستگیر شده و مورد بازپرسی قرار گرفته‌اند.

براساس گزارش ماه می 2004 که از سوی سازمان تحقیقات سنای امریکا منتشر شد، اقلیتهای مسلمان در امریکا مورد اصابت قانون میهن پرستی و سایر قدرتهای فدرال قرار گرفتند که به دنبال حملات یازدهم سپتامبر به کار گرفته شده بودند.

پلیس امریکا چندین نفر از مسلمانان و اعراب را به طور تصادفی به پایگاه‌های پلیس منتقل کرده و آنها نیز پس از آزادی به علت تحقیر و سوء‌رفتار از دولت امریکا شکایت کردند.

در این گزارش جدید همچنین آمده است که اقداماتی که برای مبارزه علیه تروریسم اتخاذ می‌شوند نباید تبعیض آمیز باشند یا دین،نژاد،رنگ،تبار،ملیت،یا قومیت خاصی را نشانه بگیرند.

این کمیسیون همچنین از دولت بوش خواسته تا تبعیض نژادی را که در قانونگذاری فدرال و ایالتی مورد کاربرد قرار گرفته تعریف کند.

گزارش سازمان ملل اظهار داشته است که مقامات اجرای قانون در ایالات متحده با استفاده از نیروی زور و رفتار خشونت‌آمیز علیه اقلیتهای قومی وارد عمل شده‌اند. ایالات متحده باید تلاش خود را برای از بین بردن چنین رفتارهایی علیه اقلیتها افزایش دهد.

به گزارش مهر ، کمیسیون رفع تبیعیض نژادی سازمان ملل متحد تصریح کرده است که اقلیتهای افریقایی و لاتین در مناطق بسیار فقیر و شرایط مسکن زیر خط استاندارد به سر می‌برند و با فرصتهای شغلی محدود، عدم‌دسترسی کافی به تسهیلات بهداشتی و علاوه بر آن روند رو به رشد جرم و خشونت روبه‌رو هستند.

در این میان گروه‌های حقوق بشر از گزارش سازمان ملل استقبال کردند.

جمیل دکوار سخنگوی اتحادیه آزادیهای مدنی امریکا گفت: امیدواریم این پیام در واشنگتن انعکاس مناسبی داشته باشد. این گزارش نشان می‌دهد که ایالات متحده از سایر جهان در مسائل حقوق بشر فاصله دارد و باید تعصب و تبعیضی را که در پس پرده نگاه داشته از بین ببرد.

وی یادآور شد که امریکا نمی‌تواند تنها حرف بزند بلکه باید در مراحلی فعالانه وارد میدان شده و به نژادپرستی خاتمه دهد.