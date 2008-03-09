سبزترین محصولات الکترونیکی از نگاه صلح سبز

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهانی صلح سبز (Greenpeace) در نمایشگاه سبیت 2008 گزارش تحقیقاتی خود را در خصوص "سبزترین محصولات الکترونیکی" دنیا عرضه کرد.

نمایشگاه سبیت که از 4 مارس گشایش یافت و امروز (9 مارس) به کار خود خاتمه می دهد، بزرگترین رویداد جهانی فناوری اطلاعات است.

در این تحقیق، "صلح سبز" ویژگیهای سبز بودن و سازگاری با محیط زیست 37 محصول الکترونیکی را مورد بررسی قرار داد. مهمترین موضوعات مورد بررسی، جایگزینی مواد شیمیایی خطرناک، تاثیرات انرژیکی و قابلیت بازگشت به چرخه طبیعت هستند.

نتایج این تحقیقات نشان می دهد که تمامی تولیدکنندگان گامهای مختلف رو به جلویی در بهبود سازگاریهای زیست محیطی محصولات خود برداشته اند.

براساس گزارش زئوس نیوز، در این طیقه بندی رایانه قابل حمل "وایو TZ11" محصول سونی، تلفن همراه T650i محصول سونی اریکسون و "تلفن همراه- رایانه جیبی P1i" محصول دیگر سونی اریکسون بیشترین امتیاز را کسب کردند. این درحالی است که تمام این محصولات تنها توانستند نیمی از 100 امتیاز لازم برای رسیدن به راس این رده بندی را به دست آوردند

