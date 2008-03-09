ورود چهار تا پنج میلیون مسافر و زائر به مشهد پیش بینی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدمحمد صادق مرکبی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به تعطیلات رسمی روزهای آغاز سال 87، همچنین تقارن بهار طبیعت و بهار ربیع الاول و قرار گرفتن میلاد پیامبر (ص) ورود چهار تا پنج میلیون مسافر و زائر نوروزی را به مشهد پیش بینی می کنیم که این تعداد مسافر نوروزی نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی دارد.

وی اظهار داشت: شهرداری همچون سالهای گذشته با همکاری و همیاری سایر نهادها و ارگانهای ذیربط به منظور خدمت رسانی مطلوب به مسافران نوروزی با تشکیل ستاد ویژه استقبال از بهار در شهرداری ویژه برنامه هایی را در چهار حوزه زیباسازی شهر، اسکان زائران، اطلاع رسانی و گردشگری پیش بینی کرده و در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: در سالهای اخیر آمار بالای ورود مسافر و به دنبال آن محدودیت مکانهای اقامتی در مشهد و برخی مسائل اقتصادی، منجر به بروز و ظهور پدیده چادر خوابی به صورت گسترده در خیابانها و معابر مشهد همچنین فعالیت افراد کثیری به عنوان زوار کش در سطح مشهد شده که بر همین اساس شهرداری با همکاری نهادهای ذیربط ساماندهی چادر خوابها و زوار کش ها را در دستور کار خود قرار داده است.

مرکبی عنوان کرد: دو کمپ بابا قدرت و طرق با ظرفیت در مجموع چهار هزار دچار در نظر گرفته شده است که در این مکان ها امکانات رفاهی نیز پیش بینی شده است.

وی در خصوص زوار کش ها بیان داشت: در این زمینه شهرداری با همکاری ارگانهای مربوطه افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند را شناسایی و ساماندهی می کند.

مرکبی در ادامه با اشاره به اطلاع رسانی به مسافران و زائران نوروزی در دو بخش برون شهری و درون شهری یادآورشد: امسال نیز همچون سالهای گذشته در بخش برون شهری و در دو معبر ورودی اصلی شهر با همکاری مناطق شهرداری، ایستگاه های مرکزی بزرگ استقبال از زائر برپا می شود که در این جایگاه ها کارشناسان نهادهای گوناگون به صورت شبانه روزی حضور خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: در بخش درون شهری نیز علاوه بر ایجاد ایستگاه های استقبال از زائر در پایانه مسافربری، راه آهن و فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد، 15 کیوسک اطلاع رسانی با عنوان" سلام زائر" با ارائه نقشه شهری و اطلاعات گردشگری مورد نیاز همچنین ثبت نام تورهای مشهد گردی به زائران خدمات ویژه ای ارائه می دهند.

مرکبی بیان داشت: امسال با همکاری هنرمندان مشهدی میدانها و خیابانهای اصلی شهر با شیوه ای متفاوت و نوین آراسته خواهند شد و در طول ایام نوروز نیز برنامه های فرهنگی و هنری همچون تورهای مشهد گردی، تئاتر خیابانی، نمایش فیلم، مسابقات و جنگهای فرهنگی و ورزشی، توزیع اقلام فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه های ویژه در کمپ ها، پارک ها و فضاهای عمومی شهر برای زائران در نظر گرفته شده است.