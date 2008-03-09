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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۱۵

نقش ردیف در آموزش موسیقی

پنجمین نشست تخصصی پژوهشگران موسیقی دستگاهی با عنوان "نقش ردیف در آموزش موسیقی ایران" چهارشنبه 22 اسفند ساعت 17 در مجتمع فرهنگی آسمان برگزار می‌شود.

مدیر اجرایی سلسله نشست‌های موسیقی ردیف دستگاهی ایران به خبرنگار مهر گفت : "بخش اول این نشست به سخنرانی داریوش پیرنیاکان با موضوع "نقش ردیف در آموزش موسیقی ایران" و جایگاه آن در موسیقی امروز اختصاص دارد و پس از آن وصال عرب زاده به تکنوازی سه تار و احمدرضا میر هاشمی تکنوازی کمانچه خواهند داشت و در پایان هم جلسه پرسش و پاسخ برگزار می شود.

احمد رضاخواه درباره هدف از برگزاری این نشست‌های تخصصی گفت: "فراهم آوردن محیط مناسب برای برقراری ارتباط نزدیک بین هرجویان موسیقی با استادان و صاحبان فن و همچنین اجرای موسیقی با توجه به ارزش‌های این هنر از جمله اهداف برگزاری این نشست‌هاست."

نشست پژوهشگران موسیقی ایران اولین و آخرین چهارشنبه هر ماه در مجتمع فرهنگی آسمان برگزار می‌شود و تاکنون نشست مجید کیانی،ایرج نعیمایی با موضوع جایگاه موسیقی ردیف دستگاهی در زمان حال و ماهیت و هویت در موسیقی ایران برگزار شده و در نشست‌های بعدی علی‌اکبر شکارچی و سایر هنرمندان موسیقی ایرانی سخنرانی خواهند کرد.
کد مطلب 651645

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