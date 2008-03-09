مدیر اجرایی سلسله نشست‌های موسیقی ردیف دستگاهی ایران به خبرنگار مهر گفت : "بخش اول این نشست به سخنرانی داریوش پیرنیاکان با موضوع "نقش ردیف در آموزش موسیقی ایران" و جایگاه آن در موسیقی امروز اختصاص دارد و پس از آن وصال عرب زاده به تکنوازی سه تار و احمدرضا میر هاشمی تکنوازی کمانچه خواهند داشت و در پایان هم جلسه پرسش و پاسخ برگزار می شود.

احمد رضاخواه درباره هدف از برگزاری این نشست‌های تخصصی گفت: "فراهم آوردن محیط مناسب برای برقراری ارتباط نزدیک بین هرجویان موسیقی با استادان و صاحبان فن و همچنین اجرای موسیقی با توجه به ارزش‌های این هنر از جمله اهداف برگزاری این نشست‌هاست." نشست پژوهشگران موسیقی ایران اولین و آخرین چهارشنبه هر ماه در مجتمع فرهنگی آسمان برگزار می‌شود و تاکنون نشست مجید کیانی،ایرج نعیمایی با موضوع جایگاه موسیقی ردیف دستگاهی در زمان حال و ماهیت و هویت در موسیقی ایران برگزار شده و در نشست‌های بعدی علی‌اکبر شکارچی و سایر هنرمندان موسیقی ایرانی سخنرانی خواهند کرد.