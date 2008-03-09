تشکیل شورای ملی پیش نشانگرهای لرزه ای در کشور ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مازیار حسینی در همایش "پیش نشانگرهای زلزله" با ارائه پیشنهاد تشکیل این شورا تاکید کرد: این شورا می تواند به ساماندهی نیازها و برنامه ریزی کلان در این حوزه بپردازد.

وی همچنین با اشاره به آنکه در کشور به طور معمول در هر هفته شاهد وقوع زمین لرزه های کوچک اما قابل احساس توسط مردم هستیم ، تاکید کرد: ایجاد کمیته "ارزیابی پیش بینی زمین لرزه" نیز ضرورت دیگر در این حوزه محسوب می شود که جای خالی آن به شدت محسوس است.

حسینی افزود: در چنین مواردی باید بتوانیم نیازهای اطلاعاتی مردم را پوشش و به سئوالات آنان پاسخ دهیم. از یک طرف وقوع زلزله های بزرگ مردم را حساس می کند و از طرف دیگر همواره شایعاتی در مورد وقوع زلزله و پیش بینی زمان و مکان آن در سطح جامعه مطرح می شود که برای جلوگیری از نگرانی بیهوده و پاسخگویی به مردم باید این کمیته تشکیل و رد یا حتی تایید پیش بینی ها از یک روال علمی و ساز و کار نظام مند برخوردار گردد.

وی افزود: بسیاری از پیش بینی های وقوع زلزله که در جامعه مطرح می شود جنبه علمی نداشته و متاسفانه آرامش، ثبات اقتصادی و اجتماعی جامعه را تهدید می کند، بنابراین باید توالی و جریان مطالعه و بررسی علمی آن در کمیته ای مرکب از مدیران مسئول اجرایی و متخصصان حوزه های علوم زلزله شناسی انجام شود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران آمادگی دارد تا در این حوزه با نهادهای علمی و اجرایی همکاری نماید.

حسینی تدوین سیاست های یکپارچه در این حوزه و تقویت مراکز علمی و پژوهشی را دو گام دیگر در حوزه تقویت ساختار پیش نشانگرهای زلزله توصیف کرد و یاد آور شد: با حفظ و بهره گیری از سرمایه های انسانی کارآمد و متخصصین و دانشمندان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داخلی می توان در این حوزه به تحقق دستاوردهای چشمگیر برای کشور امید داشت.

وی گفت: سیاست های یکپارچه، مسیر راه را مشخص و هموار و همچنین فرآیند اختصاص و توزیع منابع را آشکار می سازد.