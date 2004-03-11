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۲۱ اسفند ۱۳۸۲، ۲۰:۲۰

پس از دادن امتيازات فراوان به واشنگتن

ليبي درهاي خود را به سوي شركتهاي نفتي آمريكايي هم گشود

ليبي اعلام كرد : درهاي اين كشور به سوي تمام شركتهاي نفتي آمريكا براي فروش نفت خام و نيز براي بهبود روابط با اين كشور مي گشايد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، "سيف الاسلام" پسر "معمر قذافي" رهبر ليبي ويكي از طراحان اصلي نزديك سازي برقراري رابطه طرابلس- واشنتگتن با اعلام اين مطلب افزود: شركت هاي نفتي آمريكا سال 1986 به علت تصميم اين كشورمبني براعمال تحريم يك جانبه، طرابلس را ترك كردند اما هم اكنون حقوق و امتياز آنها محفوظ است و مي توانند مجددا فعاليت خود رادراين باره  مجددا آغاز كنند.
وي تصريح كرد: اين شركتها پيش از هر اقدامي ابتدا بايد مالياتهاي خود را بپردازند زيرا طرابلس امتيازو حقوق آنها را محفوظ نگاه داشته است. گفتني است سه شركت نفتي آمريكايي به نام " مارثون " و" كنولوويليس" و يك شركت ديگر در ليبي فعاليت داشتند.

کد مطلب 65165

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