ليبي درهاي خود را به سوي شركتهاي نفتي آمريكايي هم گشود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، "سيف الاسلام" پسر "معمر قذافي" رهبر ليبي ويكي از طراحان اصلي نزديك سازي برقراري رابطه طرابلس- واشنتگتن با اعلام اين مطلب افزود: شركت هاي نفتي آمريكا سال 1986 به علت تصميم اين كشورمبني براعمال تحريم يك جانبه، طرابلس را ترك كردند اما هم اكنون حقوق و امتياز آنها محفوظ است و مي توانند مجددا فعاليت خود رادراين باره مجددا آغاز كنند.

وي تصريح كرد: اين شركتها پيش از هر اقدامي ابتدا بايد مالياتهاي خود را بپردازند زيرا طرابلس امتيازو حقوق آنها را محفوظ نگاه داشته است. گفتني است سه شركت نفتي آمريكايي به نام " مارثون " و" كنولوويليس" و يك شركت ديگر در ليبي فعاليت داشتند.