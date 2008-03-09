رهبران دینی بر نمایش نمادهای دینی در فضای عمومی تأکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، در بیانیه همایش شورای اروپایی رهبران دینی برلین درباره گفتگوی بین دین آمده است: دین جایگاه طبیعی در فضای عمومی دارد. دین همچنین نقش مهمی در زندگی عمومی اروپا ایفا می‌کند و ادیان بسیاری در آن حضور دارند. این امر در مورد اقلیتها و اکثریتها یکسان است.

این سند اشاره کرده است که نمایش نمادهای دینی یا برگزاری اعیاد دینی نباید به سایر ادیان اهانت‌آمیز تلقی شود یا به عنوان تهدید نسبت به انسجام اجتماعی مورد اشاره قرار گیرد.

این سند همچنین اظهار داشت که سنتهای دینی قوانین اجتماعی متفاوتی تدوین کرده که ممکن است گاهی در تعارض با یکدیگر قرار گیرند. این درحالی است که گفتگوی بین ادیان یکپارچگی اعتقادات دینی را تصدیق می‌کند.

در ادامه این بیانیه نهایی آمده است: در گفتگوی بین دینی ما بدون آنکه شبیه یکدیگر شویم به یکدیگر نزدیک می‌شویم. شرکت‌کنندگان گفتگوهای بین‌دینی با اعتقاد کامل به سنتهای دینی خود و بدون در خطر انداختن ارزشهای دینی خود وارد گفتگو می‌شوند. هدف گفتگوهای بین دینی ایجاد دین مشترک یا جدید نیست.