به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مدیریت منطقه سه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد این طرح از امروز یکشنبه 19 تا 23 اسفندماه در فرهنگسراهای کودک (زرگنده)، ملل (بوستان قیطریه)، ابن سینا (شهرک قدس)، دختران (صادقیه)، بانو (بوستان ساعی)، مدرسه (بوستان اندیشه)، سالمند (بوستان خیام)، تهران (دهکده المپیک)، خانه فرهنگ حورا (بوستان نشاط) و کتابخانه علامه امینی (بوستان صبا) برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند با مراجعه به این فرهنگسراها در نقاط مختلف تهران اسباب‌بازی‌های خود را به کودکان محروم شهر اهدا کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 222009000 و 22003130 تماس بگیرند.