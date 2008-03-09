آماده باش تمامی بیمارستانها در چهارشنبه آخر سال و تعطیلات نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر ، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد: به منظور حفظ سلامتی و رفاه حال شهروندان در ایام نوروز، معاونت درمان این دانشگاه اقدامات ویژه ای را در نظر گرفته است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:



برقراری کشیک نوروزی توسط مدیران و کارشناسان که بطور مستمر از 25 اسفند ماه سال جاری لغایت 16 فروردین سال آینده درتیمهای دو نفره و سه نفره ازمراکز و پایگاهها بازدید به عمل می آید.



استقرار پایگاههای جاده ای و شهری درکنار جاده ها و استقرار پایگاه سلامت بین سیرا و آدران در محل پایگاه جدید آدران کرج که در این پایگاهها پزشک و پرستار به منظور درمان مسافران بیمار مستقر می باشند.



در حال حاضر 42 پایگاه فعال موجود است که در این ایام بازدید کامل از آنها بعمل می آید، همچنین اورژانس بعضی از بیمارستانها بصورت خاص و بصورت شبانه روزی مورد بازدید قرار می گیرند.



ضمنا، توزیع بروشورهای آموزشی و اطلاع رسانی بین مسافران نوروزی از دیگر اقدامات می باشد.



گفتنی است، همه بیمارستانها در دو مقطع چهارشنبه آخر سال و تعطیلات نوروز بصورت آماده باش می باشند و کلیه خدمات درمانی در این ایام مانند روزهای عادی ارائه خواهد شد.



شایان ذکر است، بیمارستانهای یافت آباد، شهید مدنی کرج و شهید مطهری در چهارشنبه آخر سال بصورت خاص آماده باش می باشند و بیماران با سوختگی بالای 40 درصد به این بیمارستانها منتقل می گردند. بیمارستان های حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت فاطمه (س) نیز جهت درمان مشکلات ترمیمی بیماران در نظر گرفته شده اند.