فناوری اطلاعات می تواند عقب ماندگی های گذشته را جبران کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف ، شهردار تهران ، صبح امروز در مراسم افتتاحیه سیزدهیمن کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران در پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف جزیره کیش با بیان این مطلب گفت : فناوری اطلاعات و ارتباطات امروز این فرصت را برای کشورهای کم توسعه و توسعه نیافته فراهم کرده تا با درک درست و توجه به این موضوع عقب ماندگی های خود را جبران کنند و اگر از این فرصت استفاده نشود این بار فاصله خود را با کشورهای توسعه یافته به سال نوری تبدیل می کنیم .

وی افزود : فناوری اطلاعات و ارتباطات در بسیاری از مسائل از جمله عدالت جامعه ، صحت عمل ، سرعت عمل ، کاهش هزینه ها ، توجه به بیت المال و همه ارزش هایی که به خاطر آن ها انقلاب کردیم و شهید دادیم و هم چنین در رفاه و بهبود زندگی مادی و معنوی یاری گر ماست .

به گفته شهردار تهران ، اگر مدیران به بحث IT توجه کنند نوع نگاهشان متحول می شود ، تحولی که فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد می کند ، حلقه مفقوده ای است که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد .

شهردار تهران در ادامه به اهمیت بسیار زیاد فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد و گفت : اهمیت بحث فناوری اطلاعات در کشور ما امروز کم تر از بحث هسته ای نیست ، از این رو این موضوع باید دغدغه مردم و مسئولان و نخبگان باشد ، زیرا وقتی در مولفه های قدرت و امنیت ملی نگاه می کنیم حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات چیزی کم تر ندارد .

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود به اظهاراتش در کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک اشاره کرد و گفت : زیبنده کشور ما نیست که بعد از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی ، آن را با 40 سال پیش مقایسه کنیم ، زیرا امروز ما باید کشور را با کشورهای پیشرفته آسیا و حتی دنیا مقایسه کنیم.

وی با بیان این که ما امروز در کشور مشکل منابع اقتصادی و انسانی نداریم ، گفت : در طول سالیان گذشته رابطه دولت و مردم در کشور ما یک رابطه منطقی نبوده ، زیرا ما مهم ترین انرژی ها را در این بخش از دست داده ایم ، ما در کشورمان ناگزیریم به دلایل مختلف توسعه را با محوریت دولت پیش ببریم تا بتوانیم بخشی از چالش ها را از میان برداریم و اگر غیر از این پیش برویم عقب می افتیم .

قالیباف گفت : البته منظور من از دولت یک دولت عام است .

وی خاطر نشان کرد : ساختار فعلی دولت ما به معنای نظام اداری و سیاسی و توزیع فضایی قدرت که در کشور وجود دارد ، نشان داده چنین قابلیت هایی را برای توسعه ندارد .

وی در ادامه گفت : در کشورمان از دو چیز رنج می بریم ، یکی مسائل و مشکلات جاری از جمله تورم ، گرانی ، مشکلات اداری و برخی ناعدالتی ها.

شهردار تهران افزود : موضوع دیگر که مخصوصا در حوزه نخبگان در عرصه های مختلف وجود دارد این است که وقتی این قشر از جامعه دقت ، فکر و اندیشه می کنند ، احساس می کنند و مردم ما با سابقه کهنی که در عرصه های مختلف دارد ، از جایگاه و شان و منزلتی که باید برخوردار باشند نیستند .

قالیباف در ادامه گفت : امروز دست نیاز به سمت شما نخبگان دراز می کنیم و امیدواریم با کمک شما فاصله بین دانشگاه و محیط های علمی با محیط های اجرایی را به حداقل برسانیم.