دوربینهای مخفی ویژه چهارشنبه سوری در فارس نصب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سرهنگ علی اسدپور ظهر امروز در نشستی خبری افزود: با راه اندازی این دوربین ها افرادی که به هر نحو مخل آسایش و امنیت شهروندان باشند شناسایی و مورد تعقیب قانونی قرار می گیرند .

وی با اشاره به مصادیق اخلال در نظم و امنیت شهروندان در این شب گفت: مسدود کردن خیابان و ویراژ دادن با هر وسیله نقلیه، پرتاب ترقه و ایجاد مزاحمت برای مردم از جمله این مصادیق بوده که در صورت مشاهده، متخلفان دستگیر و تا بعد از ایام نوروز در زندان می مانند .

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان فارس از کشف سه میلیون و 800 هزار ترقه در سطح استان تا به امروز خبر داد و افزود: با اعمال تمهیدات لازم امسال برای ایام چهارشنبه سوری شاهد برقراری امنیت و نظم خوبی خواهیم بود اما باید در نظر داشت که نیروی انتظامی مخالف برپایی مراسم چهارشنبه آخرسال به نحو شایسته، سنتی و سالم نیست .

سرهنگ اسدپور با تاکید بر اینکه برای ایام نوروز طرح های متعددی را در راستای برقراری امنیت شهروندان و مسافران اجرا می کنیم، گفت: راه اندازی ایستگاه های پلیس، فعال تر کردن گشت و پلیس محلات و همچنین ایجاد گشت های نظارتی محسوس و نامحسوس در سطح فارس از جمله این طرح ها است .

وی همچنین با اشاره به پیش بینی تمهیدات لازم برای برقراری امنیت انتخابات گفت: برای این روز نیز حدود 14هزار نیرو پیش بینی شده که در محل اخذ آرا مستقر می شوند ضمن اینکه در برخی از مکان ها نیز از همکاران بسیج استفاده خواهد شد .