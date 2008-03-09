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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۵۳

دومین مرحله انهدام کالاهای قاچاق در خراسان رضوی انجام شد

مشهد - خبرگزاری مهر: جانشین رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی از دومین مرحله انهدام کالاهای قاچاق طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی مولوی حقیقی، ظهر امروز در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی افزود: به دنبال فعالیتهای دستگاه های عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، حدود 30 تن انواع کالاهای قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در محل کارخانه کود عالی شهرداری مشهد منهدم شد.

وی اظهار داشت: کالاهای منهدم شده شامل لوازم بهداشتی و آرایشی، مواد خوراکی، انواع بذر گیاهی، سیگار و البسه مستعمل خارجی بوده است که بر اساس نظریه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی استان، غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف اعلام شده بود. 

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی یادآور شد: در نخستین مرحله انهدام کالاهای قاچاق که اول آذرماه سال جاری انجام شد، حدود 52 تن انواع کالاهای قاچاق غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف به ارزش ریالی یک میلیارد و 500 میلیون ریال منهدم شد.

در این جلسه علاوه بر جانشین رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، مدیر سازمان جمع آوری اموال تکمیلی استان، نماینده دستگاه قضایی و تنی چند از نمایندگان دستگاه های عضو کمیسیون استان نیز حضور داشتند.

کد مطلب 651659

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