دومین مرحله انهدام کالاهای قاچاق در خراسان رضوی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی مولوی حقیقی، ظهر امروز در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی افزود: به دنبال فعالیتهای دستگاه های عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، حدود 30 تن انواع کالاهای قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در محل کارخانه کود عالی شهرداری مشهد منهدم شد.

وی اظهار داشت: کالاهای منهدم شده شامل لوازم بهداشتی و آرایشی، مواد خوراکی، انواع بذر گیاهی، سیگار و البسه مستعمل خارجی بوده است که بر اساس نظریه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی استان، غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف اعلام شده بود.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی یادآور شد: در نخستین مرحله انهدام کالاهای قاچاق که اول آذرماه سال جاری انجام شد، حدود 52 تن انواع کالاهای قاچاق غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف به ارزش ریالی یک میلیارد و 500 میلیون ریال منهدم شد.

در این جلسه علاوه بر جانشین رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، مدیر سازمان جمع آوری اموال تکمیلی استان، نماینده دستگاه قضایی و تنی چند از نمایندگان دستگاه های عضو کمیسیون استان نیز حضور داشتند.