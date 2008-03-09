نتایج بازبینی جشنواره تئاتر دانشگاهی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره تئاتر دانشگاهی اعلام کرد هیئت بازبینی متشکل از مسعود دلخواه، مهدی مکاری و فرزاد معانی پس از بازبینی 56 نمایش راهیافته به مرحله دوم بازبینی، 17 نمایش را واجد شرایط حضور در جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی دانست.

"نقاب سرخ" ساناز بیان و کاظم سیاحی، "کلفت‌ها، خیر و شر" مهدی مشهور، "در اکتبر 1815..." نصیر ملکی‌جو و "سرباز همپ" وحید اصلانی‌فر از دانشکده هنر و معماری، "پاره‌سنگ در جیب‌هایش" سهیل اعرابی از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، "تئاتر کم‌حیوان" فرهنگ سرخوش از دانشکده صدا و سیما، "ویولن‌هایتان را کوک کنید" شیما صادقی از دانشگاه تربیت مدرس، "لطفا با مرگ من موافقت کنید" الهام خداوردی، "آدم آدم است" ندا شاهرخی، "ادیپ شهریار" حمیدرضا هدایتی و "روز، داخلی، 12 شب" مهرداد هنرمند از دانشکده سینما تئاتر، "30" سارا فرزادفر، "ات ساین" محمدحسین رنجبر و "خداحافظ" آیدا کیخایی از دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران و "کوردلیا" بیتا خارستانی، "پسران آفتاب" محسن صادقی و "زهرخنده زمان مرده" بامداد داودی از دانشگاه سوره به جشنواره تئاتر دانشگاهی راه یافتند.

یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی اردیبهشت‌ماه 87 برگزار می‌شود.