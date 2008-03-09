نماینده ایران نخستین دیدار را با پیروزی پشت سرگذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال صباباتری که برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در مسابقات قهرمانی بسکتبال باشگاه های غرب آسیا شرکت کرده است در نخستین بازی این دوره از رقابتها با ترکیب حامد حدادی، مایک جونز، حامد آفاق، سعید تابش نیا و عمر اسمیت وارد زمین شد و توانست کوارتر نخست دیدار با ارتودکس را با برتری 24 بر 14 به پایان برساند.

نایب قهرمان رقابت های بسکتبال لیگ 86 باشگاه های کشورمان که برای شرکت در مسابقات غرب آسیا عمر اسمیت و مایک جونز ( کاوه )، بهزاد افرادی ( پردیس) و علی باهران ( ذوب آهن) را به عنوان یار کمکی به خدمت گرفته است، کوارتر دوم را نیز با نتیجه 18 بر 13 به پایان رساند تا برنده نیمه اول دیدار مقابل ارتودکس اردن با نتیجه 42 بر 27 باشد.

شاگردان مهران شاهین طبع تنها با یک تغییر نیمه دوم مسابقه امروز را آغاز کردند و طی آن اصغر کاردوست که در بسیاری از دقایق نیمه نخست نیز به بازی گرفته شده بود، به جای حامد حدادی در ترکیب اولیه صباباتری قرار گرفت.

صباباتری پس از پیروزی 25 بر 16 در کوارتر سوم، با بازیکنان اردنی ارتودکس در کوارتر چهارم به تساوی 22 بر 22 دست یافت و در نهایت برنده این مسابقه با نتیجه نهایی 89 بر 65 شد.

صباباتری تهران فردا دومین دیدار خود در این رقابتها را مقابل الاهلی یمن برگزار می کند.

مراسم افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا از ساعت 16 در سالن اندیشه شهرک بعثت ماهشهر برگزار شد. پس از این مراسم تیم های پتروشیمی بندر امام و الاهلی یمن برای برگزاری دیدار افتتاحیه در ساعت 16:45 به مصاف هم می روند.

برنامه سایر بازی های امروز به این شرح است:

* الحله عراق - الاتحاد سوریه ( ساعت 18:45 )

* الریاضی لبنان - زین اردن ( ساعت 20:45 )

رقابت های بسکتبال باشگاه های غرب آسیا از امروز به میزبانی کشورمان در ماهشهر آغاز شد و تا 25 اسفندماه ادامه خواهد داشت.