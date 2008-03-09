اپل دو نرم افزار رایگان ویژه "آی- فن" را معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، استیو جابز رئیس و بنیانگذار اپل با هدف افزایش قدرت خود در بازار تلفنهای همراه آمریکا دو نرم افزار جدید را با عناوین " Enterprise" و "SDK" معرفی کرد.

در حقیقت اپل در استراتژی جدید خود قصد دارد نرم افزارهایی را برای تلفنهای همراه عرضه کند که با نرم افزارها و سیستم عاملهای شرکتهای دیگر نیز سازگار باشد.

استیو جابز در اجلاس جدید اپل که "تاون هال" در کوپرتینوی کالیفرنیا برگزار کرده بود، در شرایطی که تنها 8 ماه از عرضه "آی- فن" می گذرد تغییرات انجام شده در نسخه جدید این محصول را اعلام کرد.

در به روز سازی جدید "آی- فن" که قرار است از ژوئن آینده وارد بازار شود، نرم افزار رایگانی با عنوان Enterprise که از نظر فنی "نرم افزار دائمی 2.0 " نامیده می شود نصب خواهد شد. این نرم افزار به کاربران "آی- فن" این امکان را می دهد که از پروتکل " ActiveSync Exchange" محصول مایکروسافت استفاده کنند.

در حقیقت این پروتکل مایکروسافت به کاربران "آی-فن" اجازه می دهد که پست الکترونیک شرکتی، تماسها و قرارهای کاری خود را هم از طریق رایانه و هم از طریق "آی- فن" مورد استفاده قرار دهند.

بنابراین در نسخه جدید آی- فن کاربر نه تنها می تواند پست الکترونیک شخصی خود را بخواند، بلکه می تواند پست الکترونیک شرکتی را نیز با کمک "آی- فن" بخواند.

براساس گزارش InfoWorld، همچنین استیو جابز در این اجلاس نرم افزار جدید دیگری را با عنوان SDK (نرم افزار توسعه کیت) معرفی کرد.

SDK یک بسته نرم افزاری کامل برای توسعه، پروژه سازی گرافیکی، کنترل و توسعه برنامه های جانبی روی "آی- فن" به سبک "نسل دوم وب" است.

توسعه دهندگان با استفاده از SDK می توانند سرویسهای جدیدی را برای "آی- فن" ایجاد کنند و محصولات خود را مستقیما به کاربران "آی- فن" بفروشند. این توسعه دهندگان باید 70 درصد از قیمت فروش را برای خود نگه دارند و 30 درصد دیگر را به اپل بدهند. این نرم افزار برای "آی- فن" امکان بیشترین سازگاری را با اینترنت و وب فراهم می کند. هر دو نرم افزار به صورت آنلاین و رایگان قابل بارگذاری هستند.

در حال حاضر "آی- فن" 28 درصد از بازار آمریکا و 5/6 درصد از بازار تلفنهای همراه دیگر نقاط دنیا را در اختیار دارد. نوکیا که 52 درصد از بازار تلفن همراه بقیه دنیا را در سلطه دارد، اولین تولیدکننده جهانی تلفن همراه به شمار می رود.