نیروی انتظامی در خلع سلاح افراد ناصالح موفق است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله حائری ظهر امروز در جریان مراسم دیدار با مسئولان انتظامی شیراز و فارس افزود: طی مدت اخیر در بحث خلع صلاح، نیروی انتظامی خوب وارد شده اما باید دید که در مسلح کردن افراد صالح چه عملکردی داشته است.

وی از مسلح کردن صالحان جامعه به عنوان یکی از رویکرد و راههای مناسب جهت برقراری امنیت بهتر برشمرد و گفت: زمانی که سلاح از افراد صالح جامعه گرفته شود مخلان امنیت با شهامت شرارت می کنند و نیروی انتظامی نیز نمی تواند برای همه خانه ها نیرو تایین کند در نتیجه باید بخشی از کار را به خود مردم واگذار کرد.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: با قراردادن سلاح به دست افراد درستکار نیروی انتظامی می توانند وقت خود را به کارهای مهمتر اختصاص دهد و هنجارشکنان نیز از شرارت در جامعه واهمه بیشتر پیدا می کنند.

آیت الله حائری با بیان اینکه در ایام جنگ نیز تا زمانی که مردم در صحنه حاضر نشدند موفقیت به دست نیامد، گفت: نیروی انتظامی به خوبی می تواند از ظرفیت های بسیج مردمی برای برقراری امنیت جامعه بهره جوید.

وی با اشاره به وضعیت برخورد با مواد مخدر نیز گفت: نیروی انتظامی همان طور که با برنامه ریزی با سرگردگان قاچاق مواد برخورد می کند باید نسبت به مقابله با معتادان نیز اقدام کند زیرا یک معتاد ممکن است برای تامین اعتیاد خود به امر قاچاق نیز روی آورد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم ارائه پیشنهادات و تذکر نواقص قانون به رده های قانونگذاری از سوی نیروی انتظامی گفت: در بخشهای نظامی و انتظامی احترام به مافوق ضروری است اما باید در نظر داشت که در سطح استان ها رده های نیروی انتظامی به خاطر ارتباط مستیقم با مردم و تجربه اجرایی قوانین به اشکالات و نواقص آن آگاهی دارند از این رو باید نیروی انتظامی بدون واهمه اشکالات کار را به رده های بالا ارائه دهد تا قانونی برخوردار از حداقل نقص را داشته باشیم.

آیت الله حائری شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ارزیابی مثبت از عملکرد نیروی انتظامی استان فارس طی چند ماه گذشته گفت: پلیس وظیفه برقراری امنیت یعنی حیاتی ترین عنصر جامعه را برعهده دارد از این رو در پیشگاه خداوند فعالین این عرصه اجری مناسب خواهند داشت.

در ادامه مراسم رئیس پلیس فارس گفت: تا چندی پیش بحث امنیت اجتماعی در سطح استان نیمه کار مانده بود اما باهمکاری مردم و دستگاه قضایی نیروی انتظامی استان تواسنت طی چند ماه گذشته امنیتی مناسب را برقرار کند.

سردار علی مویدی گفت: در بحث جمع آوری سلاح غیر مجاز از سوی پلیس استان فارس توفیقات بی سابقه ای را طی چند ماه گذشته شاهد بودیم و بنا بر اعلام فرماندهی ناجا پلیس استان در بحث برخورد با قاچاقچیان به عنوان استان نمونه کشور محسوب شده است.

وی تاکید کرد: نیروی انتظامی فارس طی مدت اخیر تلاش کرد با برخورداری از رویکردی علمی و استاندار در راستای تحقق خواسته های مردم قدم بردارد و تاحدودی نیز موفق به جلب رضایت شهروندان شده است.

رئیس پلیس فارس با اشاره به قابلیت های نیروی انسانی پلیس استان یادآور شد: وضعیت نیروی انسانی پلیس فارس به حدی است که برخی از مناطق اطراف خود نظیر بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان را از نظر نیروی انسانی تامین می کند.

سردار مویدی همچنین تغییر روسای کلانتری های شهرستان شیراز را به عنوان یکی از اقدامات مناسب طی مدت اخیر یاد و اضافه کرد: چندی پیش طی برگزاری مراسمی تمام روسای کلانتری های شیراز تغییر کردند و با این کار به رده های خود اطمینان دادیم که تا چه حد فعالیت رده های مختلف پلیس مورد توجه مردم قرار دارد.

وی ادامه داد: در این راستا نیرو های جوان، آموزش دیده و متخصص را جایگزین روسای قبلی کردیم و با این کار نوعی تحول در بحث علمی تر شدن کلانتری های شیراز صورت گرفت.

رئیس پلیس فارس هلاکت 15تن از اشرار استان طی مدت اخیر توسط پلیس را یکی از اقدامات دیگر برای برقراری امنیت فارس برشمرد و بیان داشت: با توجه به فرا رسیدن ایام انتخابات و نوروز پلیس فارس برای برقراری امنیت مناسب این دو بخش تمهیدات لازم را پیش بینی کرده است.