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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۲۳

4/5 میلیون برگه تعرفه رای در خراسان رضوی توزیع می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان خراسان رضوی گفت: چهار میلیون و 500 هزار برگه تعرفه رای برای انتخاب نمایندگان مردم خراسان رضوی در مجلس در 12 حوزه انتخابیه در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید، ظهر امروز در نشستی خبری از در نظر گرفتن یک هزار و ‪ ۱۸۴شعبه اخذ رای ثابت و سیار برای برگزاری انتخابات مجلس در روز بیست و چهارم اسفندماه امسال خبر داد.

رشید با تشکر از تلاشهای ستاد انتخابات استان و کمیته های پنجگانه آن بیان داشت: حدود 60 هزار نفر در بخش اجرایی، نظارت، بازرسی و امنیت انتخابات این استان فعالیت می کنند.

وی تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس در خراسان رضوی را سه میلیون و 725 هزار و 691 نفر خواند و یادآور شد: این تعداد در 12 حوزه انتخابیه، 18 نماینده استان در مجلس را انتخاب خواهند کرد.

رشید افزود:  دو هزار و 922 شعبه اخذ رای در خراسان رضوی وجود دارد که یک هزار و 463 صندوق شهری و یک هزار و 459 صندوق روستایی در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه با بیان اهمیت انتخابات مجلس ادامه داد: شرکت گسترده مردم در انتخابات توطئه‌های دشمنان را خنثی و برنامه‌های آنان را برای کمرنگ کردن مقبولیت نظام بی‌ اثر می‌کند.

رشید عنوان کرد: انتخابات مجلس هشتم یکی از انتخابات سرنوشت ‌ساز ملت ایران اسلامی است که باید همه در این رویداد تاریخی شرکتی فعال داشته باشیم. 

کد مطلب 651667

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