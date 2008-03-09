4/5 میلیون برگه تعرفه رای در خراسان رضوی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید، ظهر امروز در نشستی خبری از در نظر گرفتن یک هزار و ‪ ۱۸۴شعبه اخذ رای ثابت و سیار برای برگزاری انتخابات مجلس در روز بیست و چهارم اسفندماه امسال خبر داد.

رشید با تشکر از تلاشهای ستاد انتخابات استان و کمیته های پنجگانه آن بیان داشت: حدود 60 هزار نفر در بخش اجرایی، نظارت، بازرسی و امنیت انتخابات این استان فعالیت می کنند.

وی تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس در خراسان رضوی را سه میلیون و 725 هزار و 691 نفر خواند و یادآور شد: این تعداد در 12 حوزه انتخابیه، 18 نماینده استان در مجلس را انتخاب خواهند کرد.

رشید افزود: دو هزار و 922 شعبه اخذ رای در خراسان رضوی وجود دارد که یک هزار و 463 صندوق شهری و یک هزار و 459 صندوق روستایی در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه با بیان اهمیت انتخابات مجلس ادامه داد: شرکت گسترده مردم در انتخابات توطئه‌های دشمنان را خنثی و برنامه‌های آنان را برای کمرنگ کردن مقبولیت نظام بی‌ اثر می‌کند.

رشید عنوان کرد: انتخابات مجلس هشتم یکی از انتخابات سرنوشت ‌ساز ملت ایران اسلامی است که باید همه در این رویداد تاریخی شرکتی فعال داشته باشیم.